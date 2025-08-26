Au programme TV : 36 ans après sa sortie, ce film reste l'une des meilleures comédies romantiques de tous les temps

Ne ratez pas la diffusion de l'une des meilleures comédies romantiques ce soir à la TV.

Quoi de mieux que de s'installer sur son canapé et regarder une comédie romantique pour souffler à l'approche de la rentrée ? Le genre continue de fasciner le public avec ses histoires d'amour qui réunissent souvent deux êtres que tout oppose, le tout ponctué d'alchimie indéniable entre les acteurs, de dialogues savoureux, de rebondissements d'intrigues et de situations rocambolesques.

Si vous êtes amateurs du genre, pourquoi ne pas replonger dans l'un des grands classiques du genre ? Ce long-métrage indémodable (il date de 1989 pourtant) reste considéré comme l'un des meilleurs. Il est d'ailleurs en première position du classement des meilleures comédies romantiques de tous les temps établi par Vanity Fair, et figure dans de nombreuses listes similaires établies par différents médias. Nommée aux Oscars, cette romance à l'écriture ciselée a rencontré un grand succès à sa sortie et récolte 88% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes.

© RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA (publiée le 05/02/2025)

Porté par Meg Ryan et Billy Crystal, Quand Harry rencontre Sally suit la relation de deux célibataires à New York. Quand ils se rencontrent, ils se détestent immédiatement. Lorsqu'ils se recroisent quelques années plus tard, ils deviennent de grands amis... Mais l'alchimie est évidente, et les sentiments (et les névroses de chacun) viennent inexorablement remettre en question leur relation. À travers l'histoire de ce drôle de duo, le film propose une réflexion sur l'amour, les différences entre les hommes et les femmes, et l'amitié.

Jeu de chat et de souris très bien interprété, avec des dialogues ciselés, le tout dans un New York de carte postale... Tout ce qui fait le sel des comédies romantiques figure au menu de cette délicieuse romance dont on ne se lasse pas !

Ce film réalisé par Rob Reiner a été écrit par Nora Ephron, reine de la comédie romantique américaine (on lui doit notamment Vous avez un message, Nuit blanche à Seattle, Ma sorcière bien-aimée...). C'est à eux que l'on doit la scène (transgressive pour l'époque) devenue culte où Meg Ryan simule un orgasme dans un restaurant.

Cette comédie romantique ne surprendra pas les habitués du genre, mais reste un classique instantané de très bonne facture qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Si ce n'est pas encore votre cas, sachez que le film est disponible sur Prime Video si vous possédez un supplément vous donnant accès à MGM+ mais aussi à l'achat et à la location sur la plupart des plateformes de VOD. Il est également diffusé au programme TV sur France 5 le 26 août à 21h.