La météo de septembre, octobre et novembre dévoilée : vague de pluie et bon coup de frais prévus

Les premières prévisions pour la météo de septembre, octobre et novembre sont tombées. Voici ce qui vous attend.

L'été a été marqué par des vagues de chaleur torrides et beaucoup de soleil, malgré quelques perturbations orageuses. Le temps se dégrade cependant dès la fin du mois d'août. Pluie, vent, orages et baisse des températures sont annoncés. La météo sera donc très maussade et la rentrée scolaire s'annonce "automnale", selon La Chaine Météo.

Sous l'influence d'un flux de nord-ouest, les averses vont se multiplier début septembre avec des températures sous les normales de saison, en moyenne de -1,5°C. Des dégradations pluvio-orageuses sont aussi possibles, comme l'anticipent aussi très bien les modèles de prévision pluviométriques de ECMWF : les perturbations se succèderont.

La météo pourrait légèrement s'améliorer la semaine suivante, avec un temps de saison et le regonflement de l'anticyclone. Mais les averses pourraient toutefois rester nombreuses sur les côtes de la Manche alors que le sud devrait être plus au sec.

© La Chaine Météo

Il faudrait attendre la mi-septembre pour voir le retour d'un temps "potentiellement plus estival", avec des températures en hausse et un temps ensoleillé. Puis la semaine du 22 septembre signera officiellement le début de l'automne. "Ce mois de septembre sera à priori très contrasté entre un début perturbé et une suite plus anticyclonique", résume La Chaine Météo dans ses prévisions saisonnières.

Pour le mois d'octobre, des températures de saison, voire un peu plus fraiches, sont annoncées. Les premières gelées pourraient apparaitre durant le mois, soit de manière un peu précoce. Le temps sera plutôt sec, avec un déficit pluviométrique plus marqué au sud.

En novembre, "un mois très doux" est annoncé avec des températures pouvant être un degré au-dessus des moyennes de saison. Les précipitations pourraient cependant être fréquentes sur la moitié nord et la façade atlantique avec la mise en place d'un flux océanique. Au vu du délai, ces premières prévisions sont à confirmer et peuvent encore évoluer.

Globalement, le scénario qui semble le plus probable serait celui d'un automne plus doux et plus sec que la normale, malgré des variations mensuelles. Le déficit hydrique pourrait donc être persistant alors que l'automne est la période de recharge en eau.