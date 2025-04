Ce film indien a créé la surprise en 2022 jusqu'à remporter un Oscar, il est à voir sur Netflix

Ce film d'action a pris tout le monde par surprise lors de sa sortie il y a trois ans, au point de remporter un Oscar. Il est à voir sur la plateforme de streaming Netflix.

Chorégraphies de combat spectaculaires, spectacles musicaux renversants... L'industrie cinématographique indienne est parfois moquée, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas en mettre plein les yeux. La preuve avec ce film monumental de Tollywood (un clin d'oeil à Bollywood, mais avec des films en telugu, langue du sud du pays). Son succès critique et populaire a pris tout le monde par surprise lors de sa sortie en 2022, au point de repartir avec un Oscar. Après être sorti en toute discrétion dans quelques salles françaises au printemps, il est désormais en ligne sur Netflix.

Drame historique mettant l'accent sur l'héroïsme, avec des scènes d'action épiques et démesurées, des chorégraphies au cordeau... Tous les ingrédients sont réunis dans le film d'action réalisé par S.S. Rajamouli (La légende de Baahubali). Dans RRR, acronyme de Rise Roar Revolt (se soulever, rugir et se révolter), on suit l'alliance inattendue entre deux hommes : l'un est chasseur de lions, ennemi de l'armée britannique, qui cherche à faire libérer sa sœur kidnappée par le pouvoir colonial ; l'autre est un serviteur loyal de la police impériale indienne, espion infiltré pour l'arrêter.

L'équipe du film a donné une prestation survoltée aux Oscars. © Chris Pizzello/AP/SIPA (publiée le 01/04/2025)

Ce long-métrage s'inspire de deux révolutionnaires indiens des années 1920, en réécrivant l'histoire en imaginant ce qui se serait passé si ces deux figures s'étaient rencontrées. Résultat : RRR a été un succès critique et populaire, devenant l'un des films les plus rentables de 2022 avec plus de 175 millions de dollars engendrés (le budget estimé s'élève à près de 65 millions d'euros).

Sur Rotten Tomatoes, c'est une pluie d'éloges pour cet ovni qui décroche 96% d'avis positifs de la presse, et 94% du public. La critique française s'est également laissée séduire par ce "délirant film d'action" dixit Télérama. Ecran Large salue un "spectacle inoubliable" et "total", "rare et précieux", quand Frederick Sigrist fait l'éloge sur France Inter d'"un divertissement ultime", "le plus généreux et décomplexé jamais réalisé" et "phénoménal". "Un plaisir honnête et contagieux" complètent Les Inrocks. James Cameron et Steven Spielberg eux-mêmes ont chanté les louanges du film.

La consécration de RRR s'est également produite sur la scène des Oscars. Après avoir interprété l'une des chansons phares du film, "Naatu Naatu", les compositeurs M.M. Keeravani et Chandrabose ont remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale 2023, coiffant au poteau Lady Gaga et Rihanna, également nommées. Ils avaient déjà remporté ce prix aux Golden Globes. Si vous êtes fatigués des blockbusters hollywoodiens trop sages et désincarnés, laissez donc votre chance à RRR, disponible sur Netflix.