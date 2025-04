Il envoie une carte postale aux gendarmes qui lui ont retiré le permis, leur réponse est parfaite

Un automobiliste a envoyé une carte postale aux gendarmes qui lui ont sucré son permis. Une initiative surprenante qui a inspiré les autorités.

D'après l'Union professionnelle de la carte postale, 74 millions de cartes postales touristiques auraient été envoyées en 2019 en France. Si le courrier perd la côte, les cartes postales survivent. Selon une étude OpinionWay pour la société Popcarte, réalisée auprès de 1045 personnes à l'été 2021, trois jeunes sur dix envoient des cartes postales pendant les grandes vacances. Cette tradition ne se perd donc pas trop avec les générations.

Ceci étant, certains souvenirs de vacances sont parfois surprenants. Les facteurs doivent bien rire en lisant ces contenus, même si La Poste affirme que "les facteurs sont concentrés sur leur activité de distribution de courrier et de colis, et n'ont pas le temps ni d'intérêt à lire les cartes postales des clients", rapporte actu.fr. Pourtant, s'il y en a bien une sur laquelle il fallait s'arrêter, c'est celle de cet homme qui a perdu son permis. Après une infraction, ce dernier s'est vu privé de son droit de conduire pendant quatre mois. Il a alors décidé d'écrire une carte postale aux gendarmes du peloton motorisé de Mios, en Gironde, responsables de ce retrait.

© Facebook Gendarmes de Gironde

La carte a été envoyée depuis la Thaïlande. Sur le dessus se trouve un dessin de deux femmes "girafe", avec leur long cou orné de colliers, ainsi que le nom de la ville de Chiang Mai et de l'un de ses lieux touristiques le "Long Neck Karen Village". Au dos, il y est inscrit : "Quatre mois, cela peut paraître long, mais quand on les passe au soleil, c'est plus facile. Après, on ne peut pas vous en vouloir, on ne vous apprend pas le discernement". Un message qui tend manifestement à narguer ceux qui lui ont retiré son permis.

Les gendarmes ont alors partagé cette carte postale sur Facebook et ont répondu avec un soupçon de moquerie, sans s'offusquer pour autant : "Malgré les frais de fourrière à sa charge et l'amende qu'il va devoir payer, cet automobiliste plein d'humour mais encore un peu frustré, nous fait savoir qu'il passe ses quatre mois de suspension de permis de conduire au soleil, en Thaïlande. Grand bien lui fasse, très bonne décision, au moins il est sûr de ne pas conduire en France".

Ils ne manquent pas non plus de lui faire passer un petit message : "Rendez-vous au retour, et qu'il nous fasse savoir ses dates de prochaines vacances, c'est dans un esprit de cohésion que nous l'attendrons bien équipés avec nos jumelles, notre éthylotest et notre kit de dépistage stupéfiant". Il est prévenu !