Vente de SFR : Bouygues Telecom, Orange et Free confirment une potentielle acquisition de l'opérateur

Une grande partie des activités de SFR est visée par le consortium des trois opérateurs.

SFR et son dirigeant, Patrick Drahi verraient-ils le bout du tunnel ? Le consortium crée par Bouygues Telecom, Orange et Free vient de confirmer l'existence de multiples discussions pour racheter une grande partie des activités de SFR. Si un accord venait à être trouvé, il y a de grandes chances pour que les abonnés de SFR se retrouve éparpillés vers un autre opérateur.

D'après le communiqué de presse fourni par le consortium des trois opérateurs, des travaux concernant l'acquisition potentielle de SFR ont été engagés dès le début du mois de janvier 2026. Si un accord venait finalement à être accepté par le groupe Altice, il faudrait au préalable qu'il soit examiné par des organes de gouvernance des sociétés concernées. Rien n'est encore joué donc.

SFR et Altice sous le poids de la dette

L'année 2025 n'avait pas été tendre pour le groupe Altice et la firme SFR. Sous le poids d'une dette colossale estimée à 24,1 milliards d'euros, le milliardaire Patrick Drahi avait réussi à trouver un accord avec ses créanciers. Selon les termes de ce dernier, les obligations d'Altice étaient réduites d'environ 8 milliards, passant la dette actuelle à un peu plus de 15 milliards d'euros.

Face à un tel handicap, un plan de sauvegarde accéléré avait été mis en place en juillet 2025 afin de restructurer le groupe. Une occasion idéale pour Bouygues Telecom, Free et Orange de passer à l'offensive en déclenchant une proposition de rachat de SFR.

Quel opérateur pour reprendre SFR et ses clients en cas de vente ?

En France, il existe quatre grands opérateurs : Orange, Free, Bouygues Telecom et SFR. Certains de ces opérateurs disposent également de sous-marques plus abordables comme Red by SFR ou Sosh (Orange). Ces quatre opérateur regroupent près de 96% des parts de marché en France et pèsent plus de 50 milliards d'euros. En fin d'année 2023, on estimait la répartition du parc d'abonnés français ainsi :

Parc d'abonnés par opérateur Orange 8,3 millions Free 5,5 millions Bouygues Telecom 3,57 millions SFR 4 millions

Petit problème : si un seul des trois autres opérateurs majeurs en France venait à reprendre SFR, il se retrouverait alors en situation de quasi monopole par rapport aux autres. Il serait donc plus probable que SFR répartisse ses abonnés (et services) parmi les différents repreneurs intéressés : box internet, réseau fibre, base de clients... D'autres pistes pourraient aussi être envisagée par Altice pour se séparer de SFR.

Parmi ces dernières, de grands groupes provenant du Moyen-Orient comme STC pourraient se manifester en tant qu'acheteurs potentiels. La Saudi Telecom Company a déjà tenté plusieurs offensives en Europe ces dernières années, avec des tentatives de rachat en Espagne ou au Portugal et pourrait bien se déclarer intéressée par le dossier. La vente de SFR à un seul et même groupe serait également bien plus simple à gérer qu’un morcellement en trois parts pour les opérateurs déjà présents en France.

Du côté de SFR et Altice : motus et bouche cousue. L'entreprise se réserve toute communication sur le sujet et se concentre principalement sur la relance de l'opérateur et la gestion de sa dette. Les représentants des salariés tentent également toujours d'annuler le plan de sauvegarde accéléré qui pourrait mettre en cause certains effectifs.