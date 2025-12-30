Avec 5,1 millions d'entrées, ce film a dépassé les Tuche et a été l'un des plus gros succès ciné de l'année en France

Ce film est resté pendant plusieurs mois le plus gros succès au box-office français de 2025, en détrônant Les Tuche 5.

Cet article a été publié initialement le 12 juin 2025. Nous le republions dans le cadre de notre Best-of de l'année dans la rubrique Cinéma.

Tous les cinéastes en rêvent, mais rares sont ceux qui arrivent à trôner en première place du box-office annuel. Pendant de longs mois, la première place du box-office français 2025 était occupé par God Save the Tuche, cinquième épisode de la franchise de film comique portée par Jean-Paul Rouve, sorti le 5 février dernier. Il avait réalisé plus de 3 millions d'entrées en 10 semaines d'exploitation.

Mais depuis le mercredi 12 juin, le classement a changé. Un autre film a pris la première place du box-office en France en seulement trois semaines. Et depuis cette date, les entrées ont encore augmenté. Avec un total de 5,1 millions d'entrées réalisées en France (chiffre arrêté à la date du 14 décembre 2025), il a confirmé son triomphe écrasant dans les salles de cinéma en maintenant cette première place de juin à décembre. Cet exploit est également mondial, puisqu'il a également engrangé plus d'1 milliard de de dollars à travers le monde (il est 2e mondial selon Box Office Mojo). Si Zootopie 3 et Avatar 3 se tiennent en embuscade depuis quelques semaines, ce film reste dans le top des gros succès de 2025.

© Photo courtesy of Disney. © 2025 Disney Enterprises Inc. All Rights Reserved

Sorti le 21 mai, Lilo et Stitch a écrasé la concurrence, et notamment le dernier Mission : Impossible, sorti le même jour. Il s'agit d'une adaptation en prises de vues réelles du dessin animé culte sorti en 2002. Difficile depuis d'être passé à côté de cet alien-peluche bleu, aussi adorable que chaotique, qui vient s'écraser sur Terre et bouleverser le quotidien de deux sœurs hawaïennes orphelines, qui ont des difficultés à joindre les deux bouts. Certains ont critiqué les modifications apportées au film, mais le public répond tout de même présent.

Le succès de ce remake en live action n'est absolument pas étonnant. Sorti à l'approche de l'été, au moment où le cinéma est un lieu privilégié pour échapper aux fortes chaleurs, Lilo et Stitch est un dessin animé populaire auprès des millenials, qui s'est forgé une réputation à coups de campagnes marketing au fil des années. Le personnage titre est drôlement attachant et a donné naissance à une avalanche de peluches qui ont séduit différentes générations.

Et si l'on peut s'agacer de cette tendance excessive des adaptations de dessins animées en prises de vues réelles qui sont plus ou moins réussies (Blanche-Neige en a fait grimacer beaucoup), force est de constater que la stratégie reste payante : le remake live action du Roi Lion avait fait 1,5 milliard de dollars de recettes, La Belle et la Bête avait engendré 1,2 milliard, et Aladdin plus d'1 milliard.

Ce remake en prises de vues réelles avait donc toutes les chances d'attirer les curieux, les nostalgiques du dessin animé, ou les familles désireuses de s'offrir un moment cinéma pour parents et enfants.