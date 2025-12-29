Ce pays est magnifique à visiter l'hiver, il y fait chaud et c'est bien moins cher que les Caraïbes

Envie de s'évader du froid ? Une île paradisiaque émerge comme une alternative ensoleillée et abordable aux destinations plus prisées des Caraïbes.

À l'approche du début 2026, nombreux sont ceux qui rêvent de troquer la grisaille et le froid pour des horizons plus ensoleillés. La période hivernale, propice à des envies d'évasion et de chaleur, pousse les voyageurs à se tourner vers des contrées lointaines pour recharger leurs batteries. Si les îles Canaries, Zanzibar ou encore les Caraïbes figurent parmi les destinations phares de la saison, une alternative économique et tout aussi dépaysante se profile à l'horizon.

Malgré des températures légèrement plus fraîches en hiver, elle affiche des moyennes constamment élevées tout au long de l'année, avec très peu de précipitations. C'est donc un excellent choix pour les amateurs de soleil, quelle que soit la saison. En janvier, par exemple, les vacanciers peuvent ainsi profiter d'une douce chaleur avoisinant les 26°C en moyenne. Situé à moins de six heures de vol de la France, cet archipel composé de dix îles, dont Sal et Boa Vista, offre un savant mélange de vie insulaire et de paysages volcaniques à couper le souffle.

Cette destination chère aux fans de Cesaria Evora, c'est bien sûr le Cap Vert ! L'un des principaux atouts de l'archipel réside dans ses plages de sable blanc idylliques, dont plusieurs ont décroché le prix Travellers' Choice de Tripadvisor l'an dernier. Parmi elles, on retrouve la plage de Santa Monica à Boa Vista, la plage de Chaves, également à Boa Vista, et la baie des Requins sur l'île de Sal. Mais la crème de la crème des littoraux se trouve sur l'île de Sal, à Praia de Santa Maria. Avec ses eaux turquoise à couper le souffle, cette plage a conquis de nombreux experts du tourisme et gagné une place de choix dans les classements des plus belles plages du monde.

Envie de changer d'air, de ne pas se contenter de la farniente sur les plages ? Les amateurs de sensations fortes pourront s'essayer à l'ascension du Pico Do Fogo, un volcan en activité ou découvrir le spectaculaire cratère salin Pedra Lume. Vous y découvrirez des lacs salés aux contrastes saisissants, oscillant entre le blanc et le rose, se détachant sur un décor de montagnes escarpées et de cieux azur. Immanquable ! Chaque île du Cap Vert possède sa propre atmosphère distincte, offrant une grande variété d'expériences aux visiteurs.

Les passionnés de nature ne manqueront pas de faire un détour par le centre de conservation des tortues Project Biodiversity. Entre août et décembre, les visiteurs peuvent observer les nids de tortues caouannes et, avec un peu de chance, apercevoir les bébés tortues se frayant un chemin sur le sable... Les îles sont également parsemées de sentiers de randonnée impressionnants, grâce à leurs magnifiques montagnes et volcans majestueux - Santo Antão, São Nicolau et Fogo se démarquant auprès de la plupart des marcheurs. Avec autant d'atouts, pas étonnant que le Cap Vert figure parmi les destinations tendance du moment !