Task : cette série policière va créer l'événement à la rentrée, c'est le programme à voir absolument en septembre

La nouvelle série HBO est l'une des plus attendues du mois de septembre 2025.

La rentrée s'annonce chargée pour les fans de séries. Quelle que soit la plateforme de streaming à laquelle vous êtes abonné, vous allez avoir de quoi vous mettre sous la dent pour occuper votre rentrée. Parmi les événements du mois, on trouve une série policière au casting prestigieux et à l'intrigue qui donnent déjà envie de découvrir le premier épisode.

Il s'agit de la dernière création de Brad Ingelsby, scénariste et showrunner américain qui a signé Mare of Easttown, en 2021. Ce thriller, porté par Kate Winslet, avait reçu un très bel accueil il y a quatre ans, et des critiques excellentes : elle avait été qualifiée de "passionnante" par Télé 7 Jours et Ecran Large, "poignante" par Télé Loisirs ou de "viscérale" par Le Figaro. Brad Ingelsby renoue ici avec le genre de la série policière poisseuse pour sa nouvelle série, qui sera également diffusée aux Etats-Unis par HBO.

Photograph by Peter Kramer/HBO © Photograph by Peter Kramer/HBO

Task a pour décor la périphérie industrielle de Philadelphie. Le public y suit un agent du FBI chargé de superviser une équipe spéciale, dont la mission est de mettre fin à une succession de violents cambriolages. Ils sont orchestrés par un père de famille aimant, lui-même confronté à ses propres soucis personnels. Après avoir vu le premier épisode, nous pouvons déjà vous assurer qu'il s'agit d'une série extrêmement prometteuse et haletante, brillamment interprétée par son duo d'acteurs principal.

Au casting, Brad Ingelsby s'est entouré de nouveaux acteurs d'exception. Nommé aux Oscars, Mark Ruffalo endosse le rôle de l'agent du FBI de Task, après s'être fait remarquer dans Shutter Island, Zodiac, Insaisissables, Spotlight ou Dark Waters, en parallèle de sa carrière dans le rôle de Bruce Banner chez les Avengers. Tom Pelphrey, acteur d'Ozark et Banshee, incarne le cambrioleur.

Autour d'eux, on reconnaîtra les noms d'Emilia Jones (Coda, Locke and Key), Fabien Frankel (House of the Dragon), Alison Oliver (Conversation with friends), Owen Teague (La planète des singes :e le nouveau royaume) ou encore Raul Castillo (Smile 2, Atypical).

Les 7 épisodes de Tasks seront diffusés à un rythme hebdomadaire chaque lundi matin en France, sur la plateforme de streaming HBO Max. Le premier est mis en ligne le 8 septembre 2025.