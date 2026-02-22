Que signifie le fait d'aider les serveurs à débarrasser la table au restaurant selon la psychologie ?

Les personnes qui aident les serveurs à débarrasser leur table au restaurant ont une personnalité très particulière selon les psychologues.

Au restaurant, il y a ceux qui partent poliment après avoir payé l'addition et il y a ceux qui ne quittent pas la salle sans avoir empilé les assiettes soigneusement, réuni les verres en bout de table ou encore tendu les couverts ou condiments au serveur. Ce geste, à première vue banal, voire un peu intrusif pour certains, en dit long sur la personnalité. Besoin de contrôle, gentillesse, empathie ou encore éducation ? Les psychologues ont un avis bien tranché sur la question.

Selon eux, il est évident que le fait d'aider le serveur à la fin de son service au restaurant illustre une certaine gentillesse et une grande capacité d'empathie. Mais ce n'est pas tout. Il s'agirait aussi d'un comportement plus complexe dont seules certaines personnes sont capables. Au restaurant, commencer à débarrasser la table avec le serveur n'est pas qu'une aide logistique. "Quand j'ai ce geste, c'est que je m'inquiète réellement d'améliorer la journée de mon interlocuteur", explique Martin L. Hoffman, psychologue et professeur émérite de psychologie clinique l'Université de New York.

Les psychologues appellent cela un comportement prosocial. Il s'agit en fait de "l'ensemble de comportements humains volontaires, dirigés vers autrui dans une logique d'entraide et dans le but de lui apporter de la joie, du bien-être physique, psychologique ou du réconfort", comme l'explique le dictionnaire de Linternaute.com.

Bien que tout le monde soit capable d'agir de manière prosociale, ce genre de comportement est souvent tourné vers les amis proches ou la famille. Les gens capables d'avoir des comportements prosociaux avec des étrangers, comme les serveurs au restaurant par exemple, sont en revanche beaucoup moins nombreux.

S'il est clair pour le Professeur Hoffman que ces derniers ont une empathie innée plus développée que d'autres, le comportement prosocial peut aussi être un vestige de l'éducation reçue pendant l'enfance, comme il l'explique dans son ouvrage Empathie et développement moral, paru en 2020. Les enfants imitent leur entourage en grandissant, comme quand ils apprennent à parler ou à marcher. S'ils sont fréquemment entourés de personnes capables d'aider n'importe qui facilement, il y a de fortes chances qu'ils se comportent de la même façon à l'âge adulte, comme l'explique le psychologue américain Michael Tomasello.

Parmi les autres comportements prosociaux habituellement représentés dans la société, on peut trouver le fait d'aider un parent encombré d'une poussette à descendre des escaliers. Porter les courses, faire un don du sang ou encore faire quelques heures de volontariats sont d'autres exemples de comportements totalement gratuits destinés à aider et à améliorer l'expérience de l'entourage plus ou moins proche.