Saviez-vous que les téléphones Samsung ont un bouton caché pour améliorer le Wi-Fi ?

Présent sur la majorité des smartphones Samsung récents, ce bouton permet de profiter de plusieurs améliorations.

Samsung a beau être l'un des leaders mondiaux sur le marché des smartphones, le constructeur continue de proposer chaque année de nouveaux appareils dotés de meilleures fonctionnalités. Récemment, la firme coréenne a notamment sorti ses nouveaux téléphones pliables, les Samsung Galaxy Z Flip et Z Fold 7 qui brillent d'innovations pour s'imposer face à la concurrence.

Mais la fonctionnalité dont nous vous parlons aujourd'hui est disponible depuis quelques temps. En réalité, elle est même intégrée aux smartphones Samsung récents qui bénéficient d'au moins OneUI 6 sorti en 2023. Bien que cachée, cette fonctionnalité permet de bénéficier de nombreuses petites options pour améliorer la qualité de votre réseau Wi-Fi.

Pour trouver ce bouton, il faudra ouvrir l'application "paramètres" de votre Samsung. Vous y trouverez alors l'option "Wi-Fi" que vous pouvez cocher ou décocher. Nous allons plutôt choisir de cliquer dessus pour ouvrir la liste des réseaux actuels et disponibles. Une fois sur l'écran des réseaux, vous devriez trouver, en haut à droite, trois petits points pour cliquer sur le menu "Intelligent Wi-Fi".

Il s'agit là de la fonctionnalité dont nous parlons et qui regorge de petites options très pratiques. Il est notamment possible de choisir ou non si vous voulez basculer entre le réseau mobile et Wi-Fi en fonction de la force du signal capté, mais également si vous autorisez votre smartphone à changer automatiquement de réseau Wi-Fi s'il en détecte un meilleur que celui auquel il est actuellement connecté.

L'une de ses meilleures fonctionnalités reste certainement "activation/désactiv. auto Wi-Fi". Comme son nom et intitulé l'indique, elle permet d'analyser les lieux que vous visitez fréquemment et où vous disposez d'un réseau Wi-Fi enregistré.

Une fois que vous vous y rendez, votre Samsung activera automatiquement le Wi-Fi pour s'y connecter. En dehors de ces lieux, le téléphone va plutôt désactiver le Wi-Fi pour éviter de vous connecter à des réseaux étrangers et potentiellement dangereux.