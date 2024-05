Seuls les plus malins peuvent résoudre cette énigme en une minute

Pas besoin d'être doué en maths, seule la logique suffit pour résoudre cette curieuse énigme. Les meilleurs joueurs ne mettent qu'une minute.

C'est l'heure de tester votre sens logique ! Si vous avez peur des chiffres, que le simple souvenir de votre prof de maths de collège ou lycée vous angoisse encore, ou que vous n'aimez tout simplement pas les maths, rassurez-vous ce petit jeu n'a rien de sorcier et ne demande pas d'être un pro des théorèmes ou du calcul mental. Il s'agit d'une simple énigme, un petit puzzle logique où il vous faut dénicher le nombre manquant.

Pas de quoi paniquer donc, sauf si l'on vous dit que les meilleurs joueurs parviennent à trouver la réponse en moins d'une minute. Une minute, c'est court, très court même... Alors, êtes-vous prêt à tester votre cerveau et à découvrir si vous faites partie de ceux qui peuvent résoudre cette énigme en moins d'une minute ? Voici tout d'abord la fameuse énigme en image :

Derrière ce petit jeu, se cache en réalité un véritable test. Les énigmes mathématiques sont ainsi bien plus qu'un simple divertissement. On les retrouve d'ailleurs dans nombre de tests de QI puisqu'elles représentent un entraînement sérieux pour notre cerveau. Avec cette petite grille, votre QI et votre raisonnement logique sont mis à l'épreuve. Le temps passe vite et seuls les joueurs ayant un esprit aiguisé seront capable de trouver la relation qui se cache entre tous ces nombres.

Top ! La minute est écoulée. Vous pensez avoir trouvé la solution ? Vous séchez au contraire et n'êtes pas sûr de votre réponse ? Il est temps de vérifier tout ça. Tout d'abord, avez-vous remarqué que chaque nombre de la rangée supérieure est le simple résultat de la soustraction de deux nombres en dessous ? Mais si, regardez le 4 au sommet de la figure. Il résulte de la soustraction des deux nombres en dessous : 6-2 = 4. Et si l'on prend les 4 cases du bas, 19-10 = 9, alors que 7-6 = 1, soit les deux chiffres placés au dessus. Et notre nombre manquant dans tout ça ? Si l'on reprend cette logique de soustraction, il faut réaliser l'opération suivante : 10-7 = 3. Voici donc la solution de cette grille :

Par conséquent, le chiffre manquant ici, le 3 est la bonne réponse. Vous aviez trouvé ? Félicitations, surtout si vous avez déniché la réponse en moins d'une minute.

Vous faites alors partie des tout meilleurs joueurs selon le site indien Jagran Josh à l'origine de cette petite énigme. Si vous n'aviez pas trouvé la solution, n'hésitez pas à retenter votre chance lors d'un prochain jeu et à défier vos amis en partageant l'article via le bouton ci-dessous.