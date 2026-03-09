Ces substances présentes dans beaucoup de produits du quotidien bientôt classées comme dangereuses pour la santé ?

L'Agence nationale de sécurité sanitaire souhaite classer près de 30 substances comme toxiques pour la reproduction ou perturbateurs endocriniens.

Les substances chimiques ont envahi notre quotidien. Nombre d'entre elles ont déjà été restreintes voire interdites : bisphénol A, "polluants éternels", pesticides... Mais le problème est que des alternatives, souvent très similaires, viennent à chaque fois les remplacer. De par cette similarité, elles ont donc souvent les mêmes effets sur la santé ou l'environnement, mais sont malgré tout autorisés. Cela semble être le cas pour les phtalates.

Très utilisés dans l'industrie plastique, certains phtalates ont été interdits ou restreints petit à petit en France depuis le début des années 2000, dans les jouets pour enfants, les cosmétiques, les emballages d'aliments ou encore les dispositifs médicaux. Ils ont en effet été classés comme toxiques pour la reproduction et/ou perturbateurs endocriniens. Mais tous les phtalates n'ont pas été interdits : ils sont ainsi encore largement présents dans les plastiques, les cosmétiques, les peintures, les revêtements de sols.... sans qu'on ne connaisse leurs effets pour la santé. C'est pourquoi l'Anses (l'Agence nationale de sécurité sanitaire) souhaite "étendre le nombre de phtalates classés toxiques pour la reproduction et perturbateurs endocriniens".

Aujourd'hui, 13 phtalates "sont déjà interdits ou restreints au niveau européen en raison de leur classement comme toxiques pour la reproduction et de leur identification comme perturbateur endocrinien", précise l'Anses. Elle "propose de classer une quarantaine de phtalates comme toxiques pour la reproduction et perturbateurs endocriniens pour la santé humaine et l'environnement. Ce classement préviendrait les substitutions regrettables entre phtalates susceptibles de présenter des effets similaires".

Aujourd'hui, les effets sur la santé et l'environnement de ces phtalates est mal connu. Mais certaines de ces substances sont très proches, et pourraient donc avoir la même toxicité. Et l'impact des phtalates sur l'appareil reproducteur mâle a notamment été prouvé chez l'animal. L'Anses a ainsi "extrapolé les effets toxicologiques connus de certains phtalates à d'autres phtalates structurellement proches et pour lesquels il n'existe pas à ce jour de données toxicologiques".

Cet avis de l'Anses n'a pas de valeur réglementaire : il sera transmis à l'Agence européenne des produits chimiques, qui rendra également un avis. Puis, "sur la base de cet avis, la Commission européenne élaborera les textes réglementaires permettant d'inclure les classifications proposées dans le règlement" européen, précise l'Anses.