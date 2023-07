Ce métier improbable que faisait Jonas Vingegaard avant de remporter le Tour de France

Avant de devenir le célèbre vainqueur du Tour de France 2022, le coureur danois Jonas Vingegaard était complètement dans l'ombre.

Les coureurs cyclistes professionnels ont, comme tous les grands athlètes, la particularité d'avoir suivi leur vocation très tôt. Il en existe pourtant qui ont exercé un autre métier avant de courir dans une équipe pro. C'est le cas du Danois Jonas Vingegaard, vainqueur du Tour de France l'année dernière.

Pourtant, peu de monde connaissait Jonas Vingegaard avant le début de la Grande Boucle 2022. "Même nous, au Danemark, nous ne le connaissions pas avant le départ", avait confié au Parisien l'été dernier son compatriote Michael Rasmussen. Ne devant initialement pas prendre le départ du Tour, Vingegaard avait finalement remplacé Tom Dumoulin, le leader de l'équipe Jumbo-Visma, un an auparavant. Le destin a bien fait les choses puisqu'il s'est imposé l'été dernier devant la star des routes qui est aujourd'hui devenu son rival, Tadej Pogacar.

Une vidéo virale sur les réseaux sociaux

Le Danois a empoché 500 000 euros pour sa victoire, soit la somme attribuée au premier du classement général du Tour. Avec les primes, les victoires individuelles et collectives, le pactole est encore bien plus élevé. Plus élevé surtout que son salaire quand il exerçait le métier de... poissonnier ! Car Jonas Vingegaard a bel et bien exercé cette profession dans sa jeunesse. Comme le commun des mortels, il a fallu que le coureur décroche un travail avant de faire carrière dans le sport, en échange d'une rémunération.

Une vidéo du "poissonnier" était devenue virale l'an passé après avoir surgi sur les réseaux sociaux. On y aperçoit le jeune homme en train de trier des poissons dans différents bacs chargés de glaces.

Peut-être que le vainqueur du Tour de France 2022 reviendra dans le commerce après sa carrière ou qu'il retrouvera son poste pour sa reconversion. Pour le moment néanmoins, il est considéré comme l'une des stars du peloton et une référence sur les routes. A 26 ans, il a surtout de nombreuses choses à prouver ou de courses à gagner. A commencer par le Tour 2023 ?