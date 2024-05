Voici la véritable cause du point de côté et comment s'en débarrasser

Il vous fait souvent mal pendant le sport ? Voici la véritable origine du point de côté.

"Arrête, j'ai mal, j'ai un point de côté, faut ralentir"... Qui n'a jamais entendu cette phrase lors d'une séance de course ou pendant une longue randonnée ? Peu de sportifs y ont échappé probablement. Très souvent, après avoir commencé un effort intense et constant, vous pouvez ressentir une douleur assez forte au niveau des côtes. Cette sensation soudaine et aiguë, souvent décrite comme un "coup de couteau", peut être présente dans différentes zones de l'abdomen, le plus souvent localisée sur le flanc gauche ou droit, voire dans les épaules ou la clavicule.

La plupart du temps, ce point de côté disparait aussi vite qu'il est apparu après une pause dans l'effort, mais attention à ne pas confondre votre point de côté avec une crampe et bien évidemment, si vous avez régulièrement un point de côté, il faut penser à consulter.

Mais d'où vient ce point de côté ? La raison est globalement simple : le point de côté "arrive quand la respiration n'est ni naturelle ni maîtrisée, ni en adéquation avec son niveau", explique le médecin du sport et physiologiste de l'exercice Xavier Bigard, dans Ouest France. La cause exacte du point de côté au niveau physiologique fait en revanche débat. "La douleur pourrait être liée à une mauvaise vascularisation du diaphragme en relation avec une fréquence respiratoire inappropriée", explique le spécialiste. "Si ce muscle ne reçoit pas suffisamment d'oxygène, au bout d'un moment, ses tissus vont faire mal." À moins qu'il ne soit dû à " un encombrement du retour veineux vers le foie (à droite) ou vers la rate (à gauche)"...

Mais lors de votre séance de sport en tout cas, l'origine du point de côté est souvent liée un démarrage trop rapide de votre activité. Le point de côté peut aussi être dû à une mauvaise posture, une mauvaise respiration, une musculature abdominale trop faible, ou à un repas trop copieux avant le sport (veillez à respecter un délai de 2 heures entre le repas et le début de l'effort.) A chaque fois la conclusion est donc la même : pensez à bien vous préparer avant n'importe quelle activité physique. Le sport ne s'improvise pas !

Pour stopper un point de côté, il existe plusieurs techniques et chacun pourra trouver celle qui lui convient le mieux. Par exemple, vous pouvez vous pencher en avant tout en comprimant doucement la zone douloureuse avec les mains. Respirez lentement et profondément. Il est également possible de s'étirer doucement, en se penchant du côté opposé à la douleur. Echauffez vous correctement et adaptez votre respiration à l'intensité de l'exercice, en veillant à effectuer des expirations complètes. Sachez que plus vous aurez d'endurance, et moins vous aurez de chance de souffrir d'un point de côté car c'est en courant que vous entraînez votre diaphragme.