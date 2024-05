"La seule chose qu'on sait pour Kylian ..." Thierry Henry lâche des infos sur la présence de Mbappé aux JO

A quelques semaines des Jeux Olympiques, Thierry Henry a donné plus de détails sur la participation de Mbappé aux Jeux olympiques.

Le feuilleton du départ de Kylian Mbappé a accompagné toute la saison du Paris Saint-Germain. Depuis l'annonce de son départ à l'hiver dernier, chacun se demande où l'attaquant aux 256 buts avec le PSG va signer, avec comme principale piste le Real Madrid. Le club madrilène avait en effet déjà tenté de le récupérer l'été dernier, mais le joueur avait finalement décidé d'aller au bout de son contrat à Paris.

Désormais libre, Mbappé devrait selon toute vraisemblance rejoindre le club dirigé par Florentino Perez. Mais sa décision n'a pas encore été annoncée publiquement, et plusieurs paramètres entrent en considération dans le choix de son futur club. Parmi eux, la perspective d'une participation aux Jeux olympiques cet été à Paris est importante.

Kylian Mbappé n'a jamais caché son souhait de faire partie de la sélection de Thierry Henry, mais le tournoi olympique de football ne fait pas partie des dates officielles du calendrier de la FIFA. Les clubs ne sont donc pas obligés de libérés leurs joueurs, et le sélectionneur de l'équipe de France Espoir doit composer sa liste en comptant sur leur compréhension voire sur quelques gros efforts. Etant donné l'incertitude concernant le futur club de Mbappé, Thierry Henry ne peut savoir s'il pourra compter sur l'attaquant star cet été. Il l'a d'ailleurs confirmé lors d'une interview au journal Le Parisien en mars dernier.

"La seule chose que l'on sait sur Kylian, c'est qu'il part", a-t-il déclaré. Mais on en sait plus encore : le Real Madrid a en effet adressé récemment un courrier à la Fédération Française de Football pour lui signifier qu'il ne comptait pas libérer les joueurs français pour les JO... Les chances de voir Mbappé participer à la compétition sont donc de plus en plus minces. Thierry Henry, lui, ne veut pas laisser tomber pour autant et lâche quelques bribes d'espoir : "On parle de Kylian, mais là-bas il y a aussi Camavinga, Tchouaméni et Mendy. J'essaierai jusqu'au bout, car je veux la meilleure équipe", assure-t-il.

Le sélectionneur des Bleuets peut compter pour cela sur un soutien de poids : le président de la République. Emmanuel Macron souhaite également voir Kylian Mbappé à Paris cet été pour les Jeux, et il tente par tous les moyens de convaincre le Real Madrid de le libérer. Alors même que Mbappé n'a pas encore annoncé sa signature dans le club madrilène, Macron a invité à l'Elysée le président du Real Madrid Florentino Perez à l'occasion du dîner des 120 de la FIFA, pour plaider la cause de l'attaquant français. S'il fera tout pour pouvoir participer aux Jeux olympiques, Kylian Mbappé a pour autant déclaré qu'il n'irait pas au bras de fer avec son club pour être présent à Paris à tout prix et qu'il se plierait à sa décision.