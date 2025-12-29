Cette viande est la pire pour la santé selon les médecins

Toutes les viandes n'ont pas les mêmes effets sur le corps. Quelle est la moins bonne pour la santé ?

Un type de viande est pointé du doigt par des experts, et pour une fois, il ne s'agit pas que de la viande rouge. Si sa sur-consommation est à éviter en raison de son impact négatif sur la santé, on sait maintenant qu'un autre type de viande, certainement encore plus mangé, est une des causes significatives dans le développement de certains cancers.

Cette viande est certainement l'une des plus consommées dans le monde. Déclinée sous forme de saucisse, de jambon, de salami, de bolognaise ou de nuggets, elle fait partie intégrante de l'alimentation des pays occidentaux, c'est d'ailleurs la reine des fast-foods et de l'alimentation outre Atlantique. Cela dit, nos voisins américains ne sont pas les seuls à mettre à mal leur santé en la consommant. En France, au moins 94% de la population en consomme une fois par semaine sous forme de charcuterie, et au moins un jeune (18-24 ans) sur deux en consomme sous forme de plats transformés. Or de plus en plus de médecins alertent sur les risques sanitaires liés à une consommation même légère de cette viande.

On la retrouve dans les plats préparés, et dans la plupart des rayons alimentaires de son supermarché : cette viande, c'est "la viande transformée", qui est selon les nutritionnistes, et de loin, la viande la plus mauvaise pour la santé, devant la viande rouge, quand on en mange trop. La principale raison se trouve justement dans sa transformation et dans sa composition, quelle que soit la forme qu'elle prend. On y retrouve des additifs et des produits chimiques parfois très nombreux qui peuvent contribuer au développement de maladies chroniques, maladies à l'origine de 74% des décès dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé.

L'idée selon laquelle les industriels mettent des poussins dans un mixeur pour en faire des nuggets n'est en réalité pas si exagérée. La fabrication de la viande transformée est peu ragoûtante à en écouter le Département de l'Agriculture des États-Unis, qui explique par exemple que les saucisses qui servent à faire des hot-dogs sont fabriqués "en forçant des os, auxquels est rattachée de la viande comestible, à passer à grande pression à travers un tamis ou un dispositif similaire pour séparer les os du tissu de viande".

Les viandes transformées sont en fait des morceaux de viandes (viande rouge ou blanche) auxquels ont été ajoutés des graisses animales ainsi que des agents conservateurs et qui ont ensuite été cuites, séchées, ou fumées de manière à pouvoir étendre leur date de conservation. L'un des problèmes de ce type de viande est qu'elle contient des nitrates et des nitrites qui une fois dans l'organisme peuvent entraîner le développement de nombreux cancers et même d'une forme de démence, en cas de trop grande consommation.

Les autorités de santé recommandent d'éviter les viandes transformées car dès 25 grammes de viande transformée consommée, le risque de cancer augmente. Or, rien qu'en charcuterie, les Français mangent en moyenne 288 grammes de viande transformée par semaine, selon une enquête de Comportements et consommations alimentaires en France (CCAF) datant de 2016.