"J'ai vu un vaisseau très très lumineux" : Nelson Monfort a vu un OVNI, sa description est troublante

L'ancien journaliste sport Nelson Monfort a vu un OVNI et sa description est précise.

Nelson Monfort est une légende du PAF. Retraité depuis la fin des Jeux olympiques de Paris 2024, l'intervieweur le plus connu de France doit désormais composer sans le micro et les compétitions qui rythmaient sa vie de journaliste. Pour rompre cette nouvelle routine, le journaliste s'est engagé dans l'émission Danse avec les stars à partir du mois de février. Et le spectacle devrait être au rendez-vous.

Souvent invité dans les médias ce "bon client" a, en octobre 2024, accordé une interview pour le Figaro La Nuit et livré une anecdote assez étonnante sur sa rencontre avec un OVNI. "J'ai vu un vaisseau très très lumineux au loin au-dessus de la cime des arbres en Savoie. Il était totalement silencieux. Il se déplaçait doucement. À un moment donné, il a oscillé à 45° et s'est envolé vers le cosmos à une allure absolument vertigineuse", a lancé de façon très sérieuse Nelson Monfort.

Selon le journaliste, un gros groupe a pu assister à ce phénomène. La scène aurait duré 6 secondes, "suffisamment longtemps pour que quarante ans après je m'en souvienne comme si c'était hier", explique-t-il.

"Il y a une forme d'opacité. On a l'air de cacher des choses, je me demande bien pourquoi", a-t-il continué sur un ton bien plus complotiste. Et l'ancien journaliste a voulu rapidement faire taire les critiques. "Je ne bois pas ! Je sais très bien ce qu'on va dire "il a trop bu avec ses potes", mais pas du tout ! On n'est pas obligé de me croire mais je sais ce que j'ai vu.

Depuis ce phénomène, Nelson Monfort s'est intéressé fortement à ces phénomènes surnaturels et a pris le temps de lire de nombreux témoignages, de la NASA comme de simples anonymes. Au point de se risquer à des commentaires d'expert. "Ces vaisseaux, qu'ils soient habités ou qu'ils soient envoyés par des civilisations très très très très lointaines, sont beaucoup plus avancés que nous techniquement. Ils doivent penser que nous sommes encore à l'âge de pierre par rapport à eux", a conclu l'ancien membre de l'équipe de France Télévisions.