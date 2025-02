Ces trois smartphones Samsung seront bientôt considérés comme obsolètes par la marque

Chaque année, Samsung propose de nouveaux téléphones, mais doit également suspendre le support des plus vieux appareils, même si certains sont encore très appréciés.

Les constructeurs de smartphones ont l'habitude de proposer de nouveaux modèles chaque année. En plus de chercher à rebooster les ventes et de cibler de nouveaux utilisateurs, les nouveaux smartphones font souvent preuve des dernières avancées technologiques de la marque. Ainsi, en début d'année 2025, Samsung a sorti trois nouveaux téléphones : le Samsung Galaxy S25, le S25+ et le S25 Ultra dont vous pouvez retrouver le test sur notre site.

Ces dernières années, Samsung a fait aussi de gros efforts pour permettre aux utilisateurs de conserver leur smartphone le plus longtemps possible. Les derniers appareils des gammes S24 et S25 (sortis respectivement en 2024 et 2025) disposent ainsi de sept ans de mises à jour garanties de la part du constructeur. De quoi disposer des dernières nouveautés technologiques de la marque pendant des années et de conserver son appareil longtemps.

Malheureusement, ces efforts ont une limite. Les plus anciens modèles de smartphones Samsung ne disposent donc que de trois à quatre années de mises à jour concernant les nouveautés logicielles, mais également de mises à jour de sécurité. C'est ces derniers qui nous intéressent plus particulièrement.

Un smartphone qui ne reçoit plus de mises à jour de sécurité est bien plus vulnérable face aux tentatives de piratage informatique et d'exploitation de failles de sécurité. C'est pourquoi les appareils qui ne reçoivent plus ce type de mises à jour sont généralement appelés "obsolètes" en plus d'être retirés de la vente.

Et Samsung s'apprête justement à rendre obsolètes trois de ces appareils qui ont connu un joli succès depuis leur sortie en 2021. Trois smartphones sont concernés : le Galaxy S21, le S21+, et le S21 Ultra. Trois ans après leur sortie, voilà que ces smartphones voient déjà le nombre de leurs mises à jour se réduire à peau de chagrin. Alors que ces derniers bénéficiaient de mises à jour mensuelles, Samsung prévoit petit à petit leur obsolescence en réduisant le nombre de mises à jour à seulement quatre en 2025.

Les S21, S21+ et S21 Ultra devraient recevoir leur dernière mise à jour de sécurité aux alentours du mois de février 2026, date à partir de laquelle ils seront considérés comme obsolètes et donc à risque pour vos données personnelles.

Forts d'un gros succès pendant l'année de leur sortie (notamment sur le marché US), les Samsung Galaxy S21 sont encore en circulation et vendus dans certaines boutiques. C'est pourquoi nous vous recommandons de ne pas forcément passer par leur achat aujourd'hui. Si vous disposez d'un de ces appareils et souhaitez continuer à l'utiliser après le début de l'année 2026, nous ne saurions que trop vous conseiller d'être particulièrement vigilants avec les réseaux Wifi que vous utilisez et les sites que vous consultez.