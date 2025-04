"Je claque 7000 euros pour quelques heures..." La folle confidence de Laure Manaudou

L'ancienne légende de la natation française a fait quelques extras pour une raison bien précise...

Laure Manaudou est la plus grande nageuse française de tous les temps. Avec trois médailles aux Jeux olympiques dont une en or à Athènes, trois titres de championne du monde en grand bassin, ou encore 18 titres européen en petit et grand bassin... Son palmarès parle de lui même.

Depuis sa retraite sportive, la soeur de Florent Manaudou a fait quelques apparitions dans la sphère médiatique en commentant notamment les épreuves de natation lors des JO de Paris 2024. Elle s'est également convertie à la kinésiologie. Il s'agit d'une "technique de rééquilibrage psychocorporelle" qui repose sur un "test musculaire de communication". Elle "peut aider sur des problématiques physiques […] et psychoémotionnelles, comme le stress ou les difficultés d'apprentissage, de sommeil, d'alimentation".

Une reconversion étonnante, parfois sujette à débats, mais loin des strass, paillettes et polémiques comme elle a pu en vivre en 2009 lors de son départ avec fracas vers l'Italie de son petit ami de l'époque Lucas Marin. Eperdument amoureuse, Laure Manaudou a réalisé des choses assez folles pour son Italien.

"Une ou deux fois par mois, j'affrète un jet privé pour aller passer le week-end à Vérone, où mon amour s'entraîne. Je claque 7000 euros pour quelques heures avec Luca, je suis tellement folle de lui que ça me paraît évident", a-t-elle expliqué dans son autobiographie.

À quoi mieux dépenser mon argent qu'à m'offrir un peu de bonheur avec mon amoureux ?", se demande-t-elle à l'époque. "Est-ce que je ne les paye pas au prix fort toutes ces heures d'entraînement, cette vie à côté du monde qui est la mienne depuis mes quatorze ans ? Est-ce que je ne mérite pas de m'arracher à l'ennui pour sentir mon cœur battre à un autre tempo que celui de la course ?"

Malheureusement trompée par son compagnon et sa rivale italienne Federica Pellegrini, Laure Manaudou a eu conscience, après coup, qu'elle avait perdu le "sens des réalités". Ironie de l'histoire comme la presse people en raffole, son ex Luca Marin, sera également trompé quelques mois plus tard par l'Italienne, alors qu'il avait demandé en mariage... Cette dernière tombant amoureuse d'un autre nageur, Filippo Magnini.