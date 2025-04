Des scientifiques découvrent ce que les araignées redoutent, les arachnophobes apprécieront

Les araignées peuvent s'installer chez vous, mais un élément particulier dans cet environnement peut rapidement les gêner pour se nourrir ou se reproduire.

Au printemps, les araignées sont bien présentes alors qu'en hiver, elles se font plus discrètes et chassent dans des zones restreintes. C'est une période où les mâles deviennent notamment plus actifs et partent en quête de reproduction. Si les araignées ont un rôle essentiel dans l'écosystème, notamment comme prédatrices naturelles de nombreux autres insectes, elles font peur à plus d'un. Un élément peut toutefois influencer leur propagation et le savoir peut vous être très utile si vous souhaitez qu'elles limitent leur installation chez vous.

Dans une étude récemment publiée dans Current Biology, les chercheurs ont comparé des araignées selon leur habitat. Les biologistes se sont focalisés sur l'Agelenopsis, un arachnide répandu en Amérique du Nord, certaines étant issues de milieux urbains et d'autres de milieux ruraux. Elles sont connues pour tisser des toiles coniques, qui leur permettent d'attraper leur proie. Dès qu'un insecte heurte sa toile, l'araignée l'entend grâce aux vibrations. Cependant, tout bruit extérieur peut la perturber. C'est pourquoi, les chercheurs les ont ramenées en laboratoire et les ont soumises à des sons plus ou moins forts pendant quatre jours. Ils ont ensuite analysé leurs toiles en fonction de l'intensité du bruit.

Dans des conditions bruyantes, les arachnides de zones urbaines avaient tissé des toiles amortissant les vibrations, alors que celles de milieu rural amplifiaient les vibrations entrantes pour leur donner une plus longue portée. Les araignées urbaines s'isolaient donc face au bruit en créant des toiles qui étouffaient le son ambiant, telle une technique d'insonorisation et probablement pour éviter une stimulation excessive, alors que les autres rendaient leur toile plus sensibles pour détecter leurs proies.

"Les araignées rurales ne sont pas habituées à un environnement aussi bruyant. Lorsqu'elles sont soudainement confrontées à un bruit intense, elles peuvent essayer d'augmenter le volume de leurs toiles ou d'amplifier le son pour mieux entendre certains signaux", explique Brandi Pessman biologiste à l'Université du Nebraska-Lincoln et auteure principale de l'étude dans un communiqué. "Cela signifie que les araignées ayant des expériences différentes avec le bruit – qu'elles l'aient vécu elles-mêmes ou que leur mère le leur ait transmis de génération en génération – réagissent différemment", ajoute-t-elle.

Le bruit peut donc gêner énormément les araignées, qui cherchent à capter les signaux les menant à leur proie et leur permettant donc de se nourrir, mais aussi de repérer leur partenaire potentiel pour se reproduire. Un vrai souci pour elles. Elles semblent cependant développer des techniques d'adaptation. "Ces araignées ont trouvé une solution incroyable : elles sont capables d'utiliser leurs toiles à la fois comme aide auditive et comme bouchon auditif ", a déclaré Eileen Hebets, professeur de sciences biologiques George Holmes qui a aussi participé à l'étude, au NY Times. La prochaine étape serait de déterminer comment ces arthropodes parviennent précisément à modifier la transmission du son sur leurs toiles.