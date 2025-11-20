Les chercheurs préviennent : il y a une fausse idée sur le fait de prendre des protéines, beaucoup de personnes font une erreur

Si votre corps est constitué de nombreuses protéines, attention à l'usage.

On vous en parle souvent ou vous l'entendez de temps en temps de la bouche d'un expert, faire du sport sans apports nutritionnels peut être un problème si vous voulez prendre de la masse. Les protéines constituent un élément fondamental de vos os, de votre peau et de vos muscles et si vous pratiquez une activité sportive régulière comme la musculation, v ous aurez toujours besoin d'absorber des protéines pour développer et maintenir votre masse musculaire.

Mais attention à votre utilisation, beaucoup pensent qu'il faut consommer les protéines immédiatement après l'entraînement pour accélérer la récupération et prendre en force. C'est un mythe et d es études disent tout le contraire.

Ce qui compte, est la quantité de protéine que vous allez ingurgiter tous les jours et pas le moment précis de la prise. Pour être plus clair, prendre un shake protéiné ou un repas riche en protéines après l'entraînement ne vous apportera pas plus de bénéfices que de les consommer plusieurs heures plus tard selon les experts.

S’il est vrai que vos muscles sont plus sensibles aux protéines après une séance d’entraînement, la fenêtre anabolique (le moment ou les muscles sont plus réceptifs) n’est pas aussi étroite que beaucoup de gens le pensent comme l'indique cette étude menée par des chercheurs canadiens et intitulée "Régulation nutritionnelle de la synthèse des protéines musculaires lors d'exercices de résistance : stratégies pour améliorer l'anabolisme".

"Nous proposons l'existence, chez les jeunes au moins, d'une "fenêtre d'opportunité anabolique" prolongée au-delà de la période post-exercice immédiate, persistant pendant au moins 24 heures", écrivent notamment les scientifiques dans leurs conclusions. Et Stuart Phillips, l'un des chercheurs impliqués, professeur de kinésiologie à l'Université McMaster en Ontario, et expert en protéines, exercice et santé, d'enfoncer le clou : "L’idée selon laquelle il faut consommer des protéines immédiatement après l’effort est largement fausse. La fenêtre anabolique post-exercice est plutôt comme une porte de garage qui reste ouverte longtemps après l’effort : elle est large et peut durer jusqu’à 24 à 48 heures".