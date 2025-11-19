C'est terminé : ce smartphone Samsung ultra populaire ne recevra plus de mises à jour

Toutes les bonnes choses ont une fin, et ce smartphone sorti chez Samsung il y a quelques années ne fait pas exception.

Nos smartphones ont beau être de plus en plus évolués technologiquement parlant, il arrive toujours un moment où ils ne peuvent plus tenir la route. C'est pourquoi la totalité des grands constructeurs comme Apple, Samsung ou Xiaomi décident de cesser de proposer certains appareils à la vente. Ces derniers, une fois devenus trop vieux, passe une autre étape douloureuse avant leur disparition : tôt ou tard, ils ne bénéficient plus de mises à jour du constructeur, ou alors de quelques mises à jour de sécurité avant d'être finalement complètement délaissés.

Samsung fait tout de même partie des meilleurs élèves en la matière. Le constructeur garantit désormais des mises à jour pendant 7 ans sur ses smartphones les plus récents. Hélas, les anciens modèles ne bénéficient pas d'un tel traitement et doivent généralement cesser de vivre au bout de 3 à 5 ans. C'est notamment le cas d'un modèle très populaire lors de sa sortie.

Sorti en fin d'année 2020, le Samsung Galaxy S20 FE disposait de sérieux arguments pour s'imposer face à l'iPhone 12. Avec un processeur Snapdragon 865 et un superbe écran AMOLED, le Samsung Galaxy S20 FE s'est rapidement imposé comme l'un des smartphones les plus vendus durant sa période de commercialisation. Sur l'ensemble de l'année 2021, Samsung aurait notamment écoulé plus de 10 millions de Galaxy S20 FE.

Hélas, rien n'est éternel. Après presque 5 ans de bons et loyaux services, le Samsung Galaxy S20 FE arrive au bout de sa durée de vie. Samsung aurait bel et bien décidé de respecter son ancienne politique des 5 ans de mises à jour (à l'époque) pour se concentrer sur les futurs appareils à venir.

Si vous bénéficiez d'un Samsung Galaxy S20 FE, vous devriez disposer d'une ultime mise à jour de sécurité distribuée à la fin du mois d'octobre 2025. Cette dernière devrait cependant être la dernière proposée par Samsung sur votre appareil. Ce dernier continuera à fonctionner normalement, mais sera bien plus exposé face à des attaques de virus et malwares qui pourraient exploiter des failles de sécurité non découverte (et donc non résolues) par Samsung.

Votre Samsung Galaxy S20 FE vit donc ses dernières heures. Ou plutôt ces derniers mois puisque vous devriez toujours pouvoir profiter de la majorité des applications disponibles sur ce smartphone. Les développeurs d'applications peuvent cependant décider de ne plus distribuer leurs logiciels sur les Galaxy S20 FE qui sont désormais considérés trop vieux et obsolètes.

Il est donc vivement recommandé de changer d'appareil quitte à vous tourner vers des reconditionnés toujours mis à jour. Si vous désirez rester chez Samsung, nous vous recommandons de ne pas prendre un appareil plus vieux qu'un S23 si possible.