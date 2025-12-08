Charles Leclerc est beau gosse, il joue du piano... Et il veut entrer chez vous avec sa marque

Le pilote monégasque de Formule 1 a tous les atouts du gendre idéal...

Charles Leclerc, pilote Ferrari en Formule 1, fait presque autant parler pour sa gueule d’ange ténébreux, que pour ses performances sur le circuit. Présent en F1 depuis 2018, le pilote monégasque de 28 ans a, il faut l'avouer, une belle gueule justement et ne laisse pas indifférents les photographes et les fans tout au long de l'année.

Mais désolé de vous décevoir, Charles Leclerc est fiancé depuis quelques semaines. C'est la mannequin Alexandra Saint Mieux qui a les faveurs de son coeur et il n'est donc plus célibataire. Ce que beaucoup de fans trouveront sans doute bien dommage.

Parce qu'en plus d'avoir des allures de mannequin (il a d'ailleurs sa propre marque de vêtements et prend la pose pour cette dernière), Charles Leclerc joue également de la musique, du piano en plus, et cela depuis l'époque du Covid 19. Il a d'ailleurs sorti des morceaux avec le pianiste de renommée internationale Sofiane Pamart en 2024. Mais ce n'est pas tout, Charles Leclerc pense également à vous l'été en sortant sa propre marque de... glace depuis 2024 !

Charles Leclerc à la télé, Charles Leclerc en musique, Charles Leclerc sur les vêtements et maintenant Charles Leclerc à la plage et dans vos assiettes.

Sa marque, "Lec", "est plus qu'une simple glace" selon le site officiel. Le pilote a voulu créer une glace "entre saveur et légèreté pour céder plus souvent à la tentation", avec son manager Nicolas Todt, mais aussi Federico Grom et Guido Martinetti, les deux fondateurs des glaces Grom.

Et en plus, la marque a un argument de taille car les glaces sont considérées comme étant "à faible teneur en calories". Il est noté sur le site qu’elles contiennent un minimum de 32% de calories en moins et 53% de matières grasses en moins par rapport à la moyenne des glaces en bac et en pot observées les plus répandues sur le marché français.

Les cinq saveurs (vanille, caramel beurre salé, pistache, cacahuète-caramel et chocolat) se situent entre 130 et 150 calories maximum pour 100 grammes. Point négatif, le prix.

Comme l'indique RMC, un pot de 258 à 268 grammes est vendu à environ 5,69 euros dans les magasins Leclerc, Super U et Monoprix, soit 21,39 euros le kilo, l'une des glaces les plus chères du marché.