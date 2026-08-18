Derrière les grilles de cette ferme rachetée par le fondateur de Ryanair se cache un trésor estimé à 50 millions.

En 2001, Tony Ryan, le célèbre cofondateur de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair, faisait l'acquisition d'une propriété équestre historique dans le Kentucky, aux États-Unis, pour la somme de 14 millions de dollars. Vingt-cinq ans plus tard, son fils Shane s'apprête à tourner la page. Le vaste domaine, connu sous le nom de Castleton Farm, est aujourd'hui mis en vente pour la somme impressionnante de 57,5 millions de dollars, comme le rapporte The Wall Street Journal. Une opération exceptionnelle qui offre un rare aperçu de l'une des propriétés dédiées à l'élevage de chevaux les plus prestigieuses d'Amérique du Nord.

Située près de la ville de Lexington, Castleton Farm n'est pas une simple exploitation agricole. C'est un domaine majestueux dont les origines remontent à 1793. S'étendant sur plus de 380 hectares, la propriété est un véritable joyau tant sur le plan architectural qu'équestre. Au cœur du domaine trône un splendide manoir de style néo-grec d'environ 1 250 mètres carrés, construit dans les années 1840.

Mais ce qui fait la véritable valeur et la renommée mondiale de Castleton Farm, ce sont ses installations dédiées à l'élevage. Le site compte pas moins de 16 écuries abritant un total de 268 stalles, ainsi qu'une dizaine de résidences annexes destinées au personnel et aux gestionnaires du site. Les immenses pâturages sont traversés par des chemins bordés d'arbres, un pont couvert pittoresque et de lourdes grilles en fer forgé. Fait inhabituel, la propriété possède même son propre cimetière équin, un hommage silencieux aux nombreux chevaux de course légendaires qui y ont vu le jour au fil des décennies.

Lorsque Tony Ryan rachète ce monument de l'histoire américaine en 2001, l'homme d'affaires a déjà créé Ryanair. Passionné par l'élevage et les courses de chevaux, il voit en Castleton Farm une sacrée opportunité. Après son achat, il mène de vastes travaux de rénovation, modernisant notamment les toitures des granges et améliorant les infrastructures pour redonner au lieu sa réputation de pépinière de champions.

À sa mort en 2007, son fils, Shane Ryan, hérite de l'immense domaine. Pendant près de deux décennies, il continue de le faire vivre et d'en assurer la gestion en tant que centre de reproduction de chevaux pur-sang. Aujourd'hui, Shane Ryan a pris la décision de céder ce patrimoine familial. La raison évoquée est très pragmatique : l'homme d'affaires passe désormais la majeure partie de son temps en Europe, et ses propres enfants ne partagent pas le même intérêt pour l'industrie équestre. "Nous avons été les sixièmes gardiens de cette ferme historique", a-t-il déclaré récemment à la presse, se considérant davantage comme un intendant de passage que comme un simple propriétaire. "Il doit donc y avoir un magnifique septième quelque part."

Le prix de vente est fixé à 57,5 millions de dollars, soit 50 millions d'euros, une somme justifiée par l'histoire du lieu et la qualité de ses équipements. Si le domaine ne trouve pas d'acheteur sur le marché immobilier classique, il sera vendu aux enchères chez Sothebys. Il constituera le dernier lot de prestige lors de la très attendue vente "Keeneland Championship", un événement majeur dans le monde équestre programmé pour le 28 octobre 2026.