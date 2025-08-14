Les pucerons disparaissent dans le jardin avec ce mélange de cuisine bon marché

Grâce à ces ingrédients bon marché, vous pouvez fabriquer un spray anti-pucerons très efficace.

Vous avez remarqué des pucerons sur vos plantes ? N'attendez pas que le problème s'aggrave, agissez dès maintenant. Ces petites bêtes sont parmi les pires ennemis des jardiniers. Vraiment discrets, ils peuvent être difficiles à repérer au premier abord, mais une fois visibles, ils commencent rapidement à s'attaquer aux jeunes pousses, à détruire les feuilles, brindilles et bourgeons, et à affaiblir les plantes potagères comme ornementales.

Vous vous demandez comment ils sont arrivés dans votre jardin ? Vous n'y êtes pour rien. Les pucerons sont souvent introduits dans les plantes depuis la pépinière. Leurs larves sont presque invisibles et peuvent facilement passer inaperçues. Le jardin du voisin est également une source de pucerons. Il faut être vigilent car ces petits insectes suceurs de sève peuvent vraiment saccager vos plantations et votre jardin.

Mais pas question d'investir dans un produit chimique du commerce pour les éliminer. Il sont souvent coûteux, nocifs pour la biodiversité et peu écologiques. Rendez-vous plutôt dans votre cuisine, vous y trouverez tous les ingrédients pour fabriquer un produit bon marché vraiment efficace.

© 123RF - irina3432

Si vous apercevez des pucerons dans votre jardin, voici les trois ingrédients à réunir : du bicarbonate de soude, de l'huile et de l'eau. Des produits bon marché que l'on a presque tous dans nos placards. Ensemble, ils sont très efficaces pour lutter contre les pucerons dans le jardin.

Voici comment fabriquer votre spray naturel anti-pucerons. Mélangez 500 ml d'eau tiède avec une cuillère à café de bicarbonate de soude et une cuillère à café d'huile. Versez le mélange dans un vaporisateur et appliquez sur chaque feuille et tige infestée par les pucerons. Insistez bien sur le revers où les pucerons se logent en général.

Pour un résultat optimal, voici quelques conseils en plus :

Utilisez régulièrement le mélange pour en venir à bout de l'infestation, idéalement tous les 4 jours.

Répétez l'opération tous les 2 ou 3 jours en cas d'invasion vraiment massive.

Appliquez plutôt le soir, pour éviter que le soleil n'abîme les feuilles.

Rincez légèrement les plantes à l'eau claire après quelques jours pour éviter l'accumulation de produits.

Une fois les pucerons éliminés, pour prévenir une futur infestation, vous pouvez planter des plantes répulsives, comme la menthe ou la lavande. Elles résistent aux pucerons et protégeront vos cultures.



L'huile va boucher les voies respiratoires des pucerons. Résultat : ils meurent rapidement sans nuire aux plantes.