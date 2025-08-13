Ce signe au niveau de l'ongle peut révéler un cancer, "il faut se méfier quand on voit ça" d'après une dermatologue

L'ongle est une zone souvent oubliée lorsqu'on pense au cancer de la peau. Pourtant, il peut s'y développer. Voici les signes qui doivent alerter selon une dermatologue.

On a tendance à penser qu'un cancer de la peau ne touche que les grains de beauté. Pourtant, ils peuvent se manifester sur l'ensemble de la peau, et même au niveau des ongles. Plus précisément, au niveau de la peau sous l'ongle. Bien sûr, ces cancers sous l'ongle sont plus rares (et donc méconnus) que les autres. Ils ne sont pourtant pas à négliger car ils peuvent être tout aussi dangereux qu'un cancer qui touche un grain de beauté.

Il s'agit en effet généralement d'un mélanome, alors appelé mélanome sous-unguéal. Comme les autres mélanomes - qui représentent environ 10 % des cancers de la peau mais qui sont les plus graves - le mélanome sous l'ongle peut métastaser, et donc se propager à d'autres zones du corps. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé au célèbre chanteur Bob Marley, qui est décédé de ce cancer à seulement 36 ans.

Le mélanome sous l'ongle est même parfois plus dangereux qu'un mélanome de la peau, parce qu'il est "souvent diagnostiqué à un stade plus avancé que le mélanome de la peau, ce qui le rend plus dangereux pour la santé", précise l'Académie américaine de dermatologie. D'où l'importance de connaître les signes de ce cancer.

"Il faut se méfier quand on voit une bande noire qui apparaît sur l'ongle", alerte la Dr Isabelle Gallay, dermatologue et vice-présidente du Syndicat national des dermatologues-vénérologues. Mais il faut savoir différencier une marque noire bénigne d'une potentiellement maligne. Une bande noire peut en effet apparaître par exemple après un choc au niveau de l'ongle, c'est alors un hématome. Dans ce cas, "la marque noire va s'éliminer progressivement avec la pousse de l'ongle", explique la Dr Gallay.

Aussi, "chez les personnes à peau noire c'est assez courant de voir des bandes noires sur l'ongle", précise la dermatologue. Il faut "s'interroger" lorsque seul un ongle est concerné, ou chez les personnes à peau claire. Dans le cas d'un mélanome, "au fil de la pousse de l'ongle la bande noire sera toujours présente", précise-t-elle. Aussi, un signe "marquant" peut être présent et être le signe d'un cancer : "c'est le pigment noir qui bave un peu sur la peau au niveau du repli de l'ongle", explique la Dr Gallay. Elle recommande de "consulter en cas de doute. Si une tâche noire apparaît et ne part pas avec la pousse de l'ongle, il faut consulter".

Un autre type de cancer de la peau peut se manifester sous l'ongle : un carcinome. Ce type de cancer est globalement le plus fréquent, mais il est rare sous l'ongle. Les symptômes du carcinome sous-unguéal sont totalement différents : il s'agit alors de "verrues dans l'ongle qui évoluent, qui ne guérissent pas", explique la Dr Gallay. Ce type de cancer a souvent une "origine virale, notamment le papillomavirus", alors que le mélanome sous la peau est plutôt provoqué par une exposition aux UV. D'où l'importance de ne pas se reposer uniquement sur la crème solaire, mais d'éviter au maximum de s'exposer au soleil, et de proscrire les cabines à UV et les lampes à UV parfois utilisées lors des manucures.