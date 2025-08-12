"C'est un chef d'oeuvre" : cette série Netflix est à voir en 8 heures et avait fait l'unanimité à sa sortie

Une série fantastique et décalée, à voir en seulement huit heures, a séduit la critique il y a un an. Les épisodes sont tous en ligne sur Netflix.

Qu'est-ce qu'on regarde en ce moment sur Netflix ? Chaque semaine, la plateforme de streaming propose de nouveaux contenus à ses abonnés, si bien qu'il n'est pas toujours facile de savoir à quel programme accorder son temps, ou lequel éviter. Et pourquoi ne pas plutôt lancer un programme plus ancien mais qui a été salué par la critique ? Le 29 août 2024, une série qui se regarde très rapidement a séduit la presse française et internationale, qui la recommande vivement.

Série britannique créée par Charlie Covell (The End of the F***ing World), KAOS réinvente totalement la mythologie grecque en la transposant dans notre société contemporaine. Pendant que la zizanie fait rage sur le mont Olympe et que Zeus plonge dans la paranoïa, des mortels découvrent qu'ils détiennent l'avenir de l'humanité et qu'ils font l'objet d'une étrange prophétie. Au casting, la série met en scène Jeff Goldblum (Jurassic Park) dans le rôle du Roi des dieux, Janet McTeer (Le Menu, Ozark) dans celui de Hera, Cliff Curtis (Sunshine, Fear the Walking Dead) est Poséidon, David Thewlis (Harry Potter) est Hades et Nabhaan Rizwan (Station Eleven, Industry) est Dionysos.

© Justin Downing/Netflix

Vous l'aurez compris, KAOS se sert donc de mythes bien connus du public pour les tordre avec cynisme et humour noir dans un style décalé dont seul le créateur de The End of the F***ing World a le secret. Et si l'on en croit les avis presse, ça fonctionne parfaitement. La critique est (presque) unanime : KAOS est une réussite. Le média britannique Le Guardian ose même qualifier cette série "furieusement fun" de "chef d'oeuvre".

Pour Allociné, "Kaos fait partie de ces bizarreries qu'on aime regarder de temps en temps", quand Télé Loisirs"réclame déjà une saison 2 de cette série décalée à l'humour noir". Pour la Libre Belgique, "cette nouvelle série Netflix est un ovni qui va vous faire voyager très loin".

Composée de huit épisodes seulement d'une durée d'une heure chacun, KAOS peut se binge-watcher facilement en un week-end ou en quelques jours, si jamais vous êtes pressé et cherchez des programmes courts. L'intégralité de cette première saison est disponible sur la plateforme de streaming Netflix à destination de ses abonnés depuis le 29 août 2024. Malheureusement, faute d'audiences, elle n'aura pas de suite. Cela n'empêche pas de savourer sa première saison pour les plus curieux !