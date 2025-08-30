Les pointes brunes des plantes n'ont souvent rien à voir avec l'arrosage, le problème à régler est ailleurs

Contrairement aux idées reçues, les pointes brunes des plantes d'intérieur sont rarement le signe d'un problème d'arrosage. Un expert révèle les vraies causes de ce phénomène.

Vous êtes revenu de vacances et vous avez constaté la catastrophe. Pire : vous êtes déjà rentré depuis plusieurs jours et malgré vos soins, les plantes ont toujours la mine aussi terne. Les pointes brunes et sèches qui apparaissent sur les feuilles de nos plantes d'intérieur sont source d'inquiétude pour de nombreux jardiniers amateurs. Quand ces vilaines taches surgissent, le même réflexe revient très souvent : on a tendance à remettre en cause nos pratiques d'arrosage, pensant que l'on donne trop ou pas assez d'eau à nos chers végétaux.

Pourtant, selon Álvaro Pedrera, spécialiste reconnu dans le domaine des plantes et Instagrameur aux 212 000 abonnés, l'arrosage n'est en réalité que rarement responsable du brunissement des extrémités du feuillage. Ce dernier explique dans le site d'info Infobae que d'autres facteurs sont généralement en cause. L'exposition, la chaleur de la pièce, mais aussi et surtout un air ambiant trop sec figurent en tête de la liste des coupables.

Les plantes transpirent davantage lorsque l'hygrométrie de la pièce est faible, surtout si elles sont exposées à des sources de chaleur comme des radiateurs ou des fenêtres très exposées. Elles peinent alors à alimenter les pointes des feuilles en sève, provoquant leur dessèchement. Une exposition trop intense au soleil direct est d'ailleurs un facteur aggravant notable, tout comme un excès d'engrais, qui peut également être à l'origine de brûlures sur les extrémités des limbes.

Certaines espèces au feuillage délicat comme les Calathéa et les Marantacées y sont particulièrement sensibles, indépendamment de la fréquence des arrosages et de la quantité d'eau utilisée. Dans ces cas-là, donner plus ou un moins d'eau ne changera rien ou presque.

Alors comment éviter que nos plantes ne développent ce désagréable symptôme ? Álvaro Pedrera recommande avant tout d'améliorer l'humidité de l'air environnant. Si l'objectif semble difficile à atteindre, certaines astuces sont assez efficaces, notamment en groupant les plantes pour qu'elles se créent un microclimat plus humide, semblable à une petite jungle à la maison. On peut aussi régulièrement les vaporiser en utilisant un humidificateur. Il conseille aussi de les éloigner des bouches de chauffage en hiver et des fenêtres très ensoleillées durant l'été.

La solution ultime serait de se priver des plantes malades pendant un temps dans le salon et de les placer dans des pièces où l'humidité grimpe fréquemment. "Les salles de bains sont très humides, et même si tout le monde n'aime pas ça, certaines plantes l'apprécient comme si elles étaient dans leur propre spa personnel", a aussi indiqué l'expert dans d'autres publications. Attention tout de même, "il faut que la salle de bain dispose d'une fenêtre ou d'une bonne lumière naturelle".

Si le problème persiste, Álvaro Pedrera préconise de couper les pointes marron à l'aide d'un sécateur propre et bien aiguisé. Une opération esthétique qui ne perturbera pas la croissance des plantes et qui évitera la propagation de maladies.