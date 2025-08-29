Le fisc a annoncé un changement de règle pour le 1er septembre, les salariés et les retraités sont concernés

Dès le 1er septembre, salariés et retraités vont découvrir un changement notable sur leur feuille de paie et leur relevé de pension. Il faut mieux s'en préoccuper avant qu'il ne soit trop tard.

Il faudra examiner attentivement sa prochaine fiche de paie ou son prochain relevé de pension. Un détail important risque bien d'attirer l'attention dans ces documents généralement très attendus par les salariés et retraités. Une ligne en particulier, directement liée aux impôts, va en effet évoluer dès le mois de septembre. Et le changement est automatique, sans aucune validation de votre part ! Si certains préfèrent ne rien changer, c'est à eux de se manifester avant le 1er septembre.

La mesure était annoncée en effet depuis des mois, mais les plus distraits ont pu passer à côté : les taux de prélèvement à la source vont changer au 1er septembre 2025, comme l'a annoncé l'administration fiscale depuis le mois d'avril dernier. Une modification qui ne sera pas sans conséquence pour de nombreux contribuables.

Jusqu'à présent, pour les couples mariés ou pacsés, c'est le taux du foyer fiscal qui s'appliquait par défaut sur les revenus des deux conjoints. Concrètement, peu importe qui gagnait plus ou moins, le même taux de prélèvement était retenu chaque mois sur les salaires ou les pensions. A partir de septembre, place à l'individualisation des taux. Désormais ce sera à chacun son taux, calculé en fonction de ses revenus personnels.

Dans un document officiel, le fisc donne l'exemple de Julia et Karim, mariés, qui perçoivent respectivement 1600 et 3500 euros de salaires par mois. Soit un revenu net imposable du foyer de 55 080 euros après abattement, et un impôt annuel de 3574 euros. Jusqu'ici, le taux de prélèvement à la source du foyer, de 5,8%, s'appliquait pour les deux. Julia avait donc chaque mois 93 euros de prélevés sur son bulletin de paie, contre 203 euros pour Karim.

Avec la réforme, Julia passera à un taux de 0,4% au 1er septembre, soit seulement 6 euros prélevés mensuellement, tandis que Karim grimpera à 8,3%, c'est-à-dire 290 euros retenus par mois. Le montant global d'impôt du foyer, lui, restera inchangé indique le fisc, mais sa répartition entre conjoints, elle, évoluera sensiblement.

A montant d'impôt équivalent, les prélèvements seront donc mieux répartis selon les revenus de chaque conjoint. Le mieux payé va voir les impôts prélevés sur ses revenus augmenter, l'autre verra les siens diminuer. Un avantage pour les revenus nets des femmes qui, dans plus de 75% des cas selon l'Insee, ont les salaires les plus faibles dans un couple pacsé ou marié.

Reste que la réforme peut malgré tout se traduire par une hausse substantielle des prélèvements mensuels dans de rares cas où les revenus dans le couple sont équivalents ou lorsqu'un accord financier existe au sein du foyer. Si il est trop tard désormais pour le faire sur la déclaration de revenus 2024, ceux qui veulent conserver un taux unique peuvent encore en faire la demande en ligne dans leur espace particulier sur impots.gouv.fr, à la rubrique "Gérer mon prélèvement à la source". Mais plus la demande sera tardive, plus le prochain bulletin risque de passer au taux individuel...