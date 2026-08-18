Une place au nom d'une célèbre comédienne française est inaugurée en France cette semaine.

"Elle nous manque." C'est par ces mots que le festival du Film Francophone d'Angoulême (FFA) a annoncé sa volonté de rendre hommage à une célèbre actrice française, dans un communiqué de presse. Pour l'occasion, une place à son nom sera inaugurée en son honneur, jeudi 20 août à 15h30, au 30 rue Saint-Roch à Angoulême, devant le cinéma CGR.

Les habitants d'Angoulême, mais également les badauds et les touristes, pourront donc découvrir à partir de cette date la place Nathalie Baye, en hommage à l'actrice disparue le 17 avril 2026. "Souvent ces dernières années, Nathalie Baye a franchi l'esplanade qui conduit au CGR pour voir les avant-premières du FFA", écrivent Marie-France Brière et Dominique Besnehard, délégués généraux du festival du Film Francophone d'Angoulême, dans un communiqué de presse. "Elle adorait le festival, et nous on l'adorait. Elle nous manque."

© Lionel Guericolas/MPP/SIPA (publiée le 17/08/2026)

Actrice très populaire du cinéma français, Nathalie Baye nous a quittés le 17 avril 2026, à l'âge de 77 ans. Elle souffrait de la maladie de corps de Lewy, maladie neurodénégérative qui partage certaines caractéristiques avec les maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Au cours de sa carrière, elle s'est illustrée depuis les années 1970 dans de nombreux films et a remporté quatre César : celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Sauve qui peut (la vie) et Une étrange affaire, et celui de la meilleure actrice pour La Balance et Le Petit Lieutenant. Elle a également formé un couple très médiatisé avec Johnny Hallyday, et leur relation a donné naissance à l'actrice Laura Smet, en 1983.

L'hommage à Nathalie Baye se déroulera en présence de Laura Smet, fille de l'actrice, des délégués généraux du festival Marie-France Brière et Dominique Besnehard, mais également du maire d'Angoulême, Xavier Bonnefont, et du préfet de Charente, Jérôme Harnois. Il viendra ouvrir le festival, qui débute le 24 août et qui rendra hommage à Nathalie Baye avec la projection de plusieurs de ses films, comme Garçon Chiffon, La Californie, Mensonge, Un week-end sur deux ou Arrête-moi si tu peux. Jusqu'au 29 août, une exposition photo en hommage à l'actrice, photographiée par Tony Frank, Carole Bellaïche et Luc Roux, sera également visible gratuitement à l'Espace Franquin d'Angoulême.