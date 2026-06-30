Vous allez forcément pleurer devant ce film tragique qui ressort au cinéma ce mercredi 1er juillet, c'est un chef d'oeuvre inspiré d'une tragique histoire vraie.

On l'a tous éprouvé au moins une fois : l'expérience cinématographique peut provoquer des émotions très fortes chez le spectateur. Du rire aux larmes, certaines œuvres sont loin de laisser indifférents. Si chacun a ses films de prédilection, certains d'entre eux provoquent des réactions unanimes. Cette semaine, ressort dans les salles obscures l'un des films (si ce n'est le film) le plus triste de tous les temps. Préparez vos mouchoirs, ce visionnage ne laisse pas indifférent.

Et une nouvelle fois, les larmes nous viennent d'un film des studios Ghibli. Difficile de résister face à ce long-métrage d'animation, réalisé par le cinéaste japonais Isao Takahata. Sorti en 1988, Le tombeau des lucioles est non seulement considéré comme un classique du cinéma, mais également comme l'un des meilleurs films de guerre de l'histoire. Mais si la technique utilisée est celle de l'animation, le long-métrage reste extrêmement réaliste, rendant l'expérience de visionnage bouleversante

L'intrigue du Tombeau des lucioles se déroule à l'été 1945, durant la Seconde Guerre mondiale au Japon. Un frère et une sœur, Seita et Setsuko, se retrouvent orphelins après le bombardement de Kobe et se retrouvent livrés à eux-mêmes. Adaptant une nouvelle semi-autobiographique d'Akiyuki Nosaka, Isao Takahata s'est inspiré de sa propre expérience de la Seconde guerre mondiale, et plus particulièrement le bombardement américain sur Okayama en juin 1945, pour retranscrire avec réalisme l'horreur de la guerre pour les civils.

Ce film d'animation des studios Ghibli aborde des sujets graves, comme le deuil, la perte, les relations familiales et fraternelles, mais également ce que l'on est prêt à faire pour survivre. Le tombeau des lucioles est ainsi considéré comme l'un des films les plus bouleversants et dur de l'histoire du cinéma. Sur Rotten Tomatoes, il est dans le top 10 des films "qui vont vous détruire", tandis que Elle l'a listé dans sa liste des "films qui vous feront systématiquement pleurer".

Si l'entièreté du long-métrage est difficile, puisque l'animation repose sur un réalisme extrêmement précis et un scénario douloureux, la fin possède tous les ingrédients pour achever les spectateurs. En plus de sa ressortie au cinéma, Le tombeau des lucioles fait partie de la gamme des films Ghibli disponibles au catalogue de Netflix.