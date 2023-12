L'attaquant le plus efficace d'Europe joue au PSG, et ce n'est pas celui que vous croyez

Il est régulièrement critiqué, mais c'est le joueur le plus efficace des cinq grands championnats européens face au but. Et il joue au PSG.

Il ne fait pas partie des attaquants les plus prolifiques cette saison. Mais, en termes d'efficacité, il devance largement Harry Kane (18 buts en Bundesliga), Kylian Mbappé (15 buts en Ligue 1) ou Erling Haaland (14 buts en Premier League). Ce joueur du PSG est tout simplement le plus létal d'Europe quand il tire au but. Cette statistique pourrait étonner les supporters parisiens, qui jugent que ses performances ne sont pas tout à fait à la hauteur des attentes depuis son arrivée.

Pourtant, Randal Kolo Muani est bien le joueur le plus efficace d'Europe. Avec 4 buts inscrits en seulement 9 tirs en Ligue 1, il est le joueur avec le meilleur ratio de buts par tirs dans les cinq grands championnats européens (0,44). Kolo Muani marque donc quasiment une fois sur deux lorsqu'il tire en Ligue 1. Il est extrêmement adroit, puisqu'il a marqué ces 4 buts en cadrant seulement 5 frappes, et avec seulement 2,5 "expected goals" (buts attendus en fonction de la position du tireur, du gardien et des joueurs adverses, de la partie du corps utilisée).

En comparaison, son principal concurrent en attaque, le Portugais Gonçalo Ramos, a marqué 3 buts en 22 frappes en Ligue 1, pour un rendement de 0,14. A peine moins que Kylian Mbappé, qui a un ratio de 0,17 avec 11 buts (hors pénalties) en 63 tirs. Ousmane Dembélé, pour sa part, est l'un des joueurs les plus inefficaces d'Europe avec un seul but en championnat, malgré 27 tentatives. Cette statistique est aussi liée à une caractéristique propre au style de jeu de Randal Kolo Muani : c'est un attaquant qui tire peu, et seulement lorsqu'il est en très bonne position. Il ne compte que 2,44 tirs par 90 minutes en moyenne, contre 4,53 pour Kylian Mbappé par exemple, qui est l'un des joueurs qui tire le plus en Europe.

Mbappé tente en effet régulièrement des frappes assez lointaines, avec une distance de tir moyenne de 17,2 mètres, comme Ousmane Dembélé (15,8 mètres). Et contrairement à Kolo Muani, dont la moyenne est à seulement 10,2 mètres. Ces statistiques illustrent un vrai atout dans le jeu de l'ancien attaquant du FC Nantes : l'intelligence de ne pas gâcher des actions en tentant des frappes vouées à l'échec, comme le fait parfois Ousmane Dembélé. Mais la rareté de ses frappes illustre aussi sa difficulté à se créer des occasions en abondance, contrairement à Kylian Mbappé par exemple, qui frappe beaucoup au but mais garde une bonne efficacité.

Notons que Randal Kolo Muani a très peu joué en Ligue 1 depuis le début de saison, seulement 397 minutes, soit l'équivalent de 4,5 matchs sur 15 possibles. Il a été beaucoup plus utilisé en Ligue des Champions, titulaire lors des cinq premiers matchs du PSG, avec un but au compteur sur son seul tir cadré dans la compétition. Après l'attaquant des Bleus, l'identité du deuxième joueur le plus efficace d'Europe est encore plus surprenante : c'est le défenseur irlandais de l'OL Jake O'Brien, qui a marqué 3 buts en 7 tirs pour un ratio de 0,43. Trois réalisations sur coup de pied arrêtés. Il est à égalité avec Mathias Jensen, milieu danois de Brentford, qui a exactement les mêmes statistiques en Premier League.