Votre permis de conduire pourrait bientôt être retiré même si vous avez encore des points dessus

Le permis de conduire à vie, c'est peut-être bientôt fini. Des examens médicaux pourraient prochainement être obligatoires pour pouvoir le renouveler.

Réussir l'examen du permis de conduire et le garder toute sa vie, voilà qui pourrait ne plus être systématique. Hormis la possibilité, qui existe déjà, de voir son permis annulé pour avoir perdu tous ses points, une nouvelle réglementation à l'étude à l'échelle européenne risque de mettre à mal la propriété ad vitam æternam du petit papier rose. Ainsi, il se pourrait bien que dans un délai assez court chaque détenteur du permis de conduire doive remplir certaines conditions pour le conserver.

Aujourd'hui, en France, on ne peut pas perdre son permis de conduire pour des raisons de santé. Pourtant, chez certains de nos voisins, comme en Italie, en Espagne ou aux Pays-Bas, des examens médicaux plus ou moins approfondis sont obligatoires à partir d'un certaine âge – dès 50 ans pour les automobilistes italiens – pour conserver le droit de conduire un véhicule. L'Europe aimerait ainsi harmoniser sa réglementation vis-à-vis du permis de conduire au sein des 27 pays membres. Si la question se posait initialement surtout pour les seniors, responsables, comme les plus jeunes conducteurs, de nombreux accidents de la route, la mise en place d'examens pour toute la population semble désormais tenir la corde.

Cette tendance a été validée au début du mois de décembre dans les hautes sphères de l'UE. Concrètement, si le texte actuel était entériné, chaque conducteur devrait passer un examen médical tous les 15 ans, et tous les 5 ans à partir de 70 ans. Par exemple, un jeune conducteur qui obtiendrait son permis de conduire à 18 ans pourrait avoir à passer une visite médicale à 33 ans.

Si les résultats sont bons, il pourrait continuer à conduire son véhicule jusqu'à son prochain examen obligatoire fixé 15 années après. Au moment où nous écrivons ces lignes, alors que des amendements peuvent encore être apportés au texte initial, à quoi ressemblerait cet examen médical ? Tests moteurs ? Évaluation des réflexes ? Rien de tout cela. Seul un test de vue serait requis !

Cela peut sembler minimaliste pour tester les capacités d'un individu à conduire une voiture, mais chaque état membre pourrait avoir la possibilité de complexifier les examens médicaux. On pourrait alors imaginer que les examens soient plus poussés pour les personnes d'un âge plus avancé, les capacités physiques d'une femme ou d'un homme de 75 ans n'étant a priori plus les mêmes que celles de quelqu'un de 35 ans. Une chose est presque sûre, un automobiliste pourra se faire retirer son permis de conduire dans un futur proche, et plus seulement pour une question de points.