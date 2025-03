Vous avez plus de chance d'être parmi les sportifs les mieux payés si vous pratiquez ce sport, ce n'est pas celui que vous croyez

Le sport brasse énormément d'argent et alimente certains fantasmes, mais savez-vous lequel peut rapporter le plus d'argent ?

L'argent dans le sport est loin d'être un sujet tabou. Très souvent, on évoque des montants de transferts exorbitants, des salaires tout aussi impressionnants. Ces chiffres peuvent faire rêver, et si les plus jeunes veulent faire du foot, rugby, tennis, basket, etc. par passion, certains sont attirés également par ce succès financier.

Mais tous les sports ne sont pas logés à la même enseigne. Le roi du biathlon sera très loin des plus grandes stars du tennis, encore plus du football. Des disparités de salaires liées la plupart du temps au "prize money" des compétitions, aux investisseurs, ou encore et surtout à l'exposition médiatique via les droits TV.

Mais savez-vous quel est le sport qui paye le mieux ? Spoiler, ce n'est pas le football ! Contrairement à ce que l'on peut penser quand on parle des salaires de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Kylian Mbappé, le foot n'est pas le mieux représenté dans le top 100 des sportifs les mieux payés selon le classement de Sportico.

Alors oui, Cristiano Ronaldo est le mieux payé avec un total de 260 millions à l'année (montant qui peut être plus élevé avec les sponsors etc...). Mais en deuxième position, on retrouve Steph Curry, joueur de basket, avec 153 millions. Et c'est la balle orange qui est la mieux représentée dans ce classement avec 36 représentants dans le top 100 contre 12 seulement pour le foot.

S'il n'y a que deux joueurs de basket dans le top 15 contre 5 pour le foot, les écarts sont moins importants entre les stars en NBA qu'en foot, c'est pourquoi il y a beaucoup plus de joueurs présents dans ce classement. Notons que le football n'est même pas le deuxième sport le plus représenté.

Derrière le basket (et surtout la NBA en vérité), on retrouve un autre sport qui a ses origines et ses fans de l'autre côté de l'Atlantique : le football américain. 22 footballeurs sont ainsi dans le top 100, même si aucun ne se trouve dans le top 10 par ailleurs. Mais quand on voit la passion que génère notamment le Super Bowl... Est ce vraiment étonnant de voir que le football américain est aussi haut placé ? Dans le reste de ce top 100, derrière le basket, le football américain, le football bien de chez nous, on retrouve le baseball (11 représentants) et le golf (9).