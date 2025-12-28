Eurovision : toutes nos excuses à Louane, on s'est complètement trompé sur son titre "maman"

On doit présenter nos excuses à Louane et à son titre "maman", qui ont représenté la France à l'Eurovision 2025.

Vous avez aimé cet article publié le 30 mars 2025. Nous le republions à l'occasion de notre Best-of de l'année 2025.

Louane aura été en pleine bourre au printemps dernier. La chanteuse, qui a été choisie pour porter les couleurs de la France lors de l'édition 2025 de l'Eurovision, le plus grand concours de chant européen, a présenté sa chanson "maman", en grandes pompes, le 15 mars dernier, au Stade de France, avant de courir un véritable marathon artistique et médiatique jusqu'à la finale, le samedi 17 mai, en Suisse. Si sa 7e place n'aura pas été digne des attentes soulevées, sa prestation et sa chanson auront été saluées, en France, mais aussi au-delà de nos frontières.

Une chose est sure : Louane n'est pas passée inaperçue en Europe. Les commentaires ont afflué des quatre coins du continent et les bookmakers l'ont vite placée parmi les favoris, avec les représentants de la Suède et de l'Autriche. Pourtant, malgré ce ramdam, un petit détail semble avoir échappé à beaucoup de monde, y compris à Linternaute qui ne peut que s'excuser platement auprès de l'artiste. Comme beaucoup, nous nous sommes en effet complètement trompés sur le titre "maman", avec une faute coupable.

Fin mars, grâce à 20 Minutes, on a appris (un peu tard) que le titre de la chanson "maman" ne devait pas s'écrire avec une majuscule. Après avoir orthographié "Maman" avec une capitale encore et encore pendant des jours, nous voilà contrits. C'est bien l'artiste qui a fait le choix assumé d'écrire "maman" entièrement en minuscules et Louane a expliqué les raisons de cette audace typographique lors d'un point presse. "C'est la direction artistique de mon dernier album solo, et j'avais envie que cette chanson entre dans le thème de ce pour quoi j'ai travaillé toute l'année", a-t-elle indiqué.

A y regarder de plus près, les 18 titres de son opus "solo", sorti en octobre dernier, se passent tous de majuscules, de "la pluie" à "soleil" en passant par "et si". Une coquetterie sémantique partagée par de nombreux artistes actuels. N'allez pas croire pour autant que "maman" est une chanson au rabais pour Louane. Elle fait écho et se différencie de "Maman" (avec une majuscule), titre sorti en 2015 où elle évoquait le décès de sa mère un an plus tôt et son deuil difficile.

Mais le "maman" de 2025 se veut plus lumineux. "Tout recommencera au printemps sauf les amours indélébiles", chantait-elle en 2015. Aujourd'hui, elle affirme avoir trouvé cet "amour indélébile" et vouloir montrer qu'elle va "bien, enfin", dix ans après. Pour preuve : elle a intégré la voix de sa fille Esmée, 4 ans, à la toute fin du titre, pour prononcer le dernier "maman" de la chanson. "Un moment incroyable" venu d'un hasard lors d'une session studio improvisée à la maison, a précisé la chanteuse.