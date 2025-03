La météo d'avril, mai et juin se précise : des détails sur la pluie et l'arrivée de la chaleur, une mauvaise nouvelle annoncée

Le beau temps sera-t-il au rendez-vous pendant le printemps ? Voici ce qui vous attend pour les trois prochains mois selon les premières prévisions.

Ponts, vacances scolaires, arbres en fleurs... Le printemps est une période très attendue. Cette année, l'hiver a été assez doux en France, mais également humide. Le mois de mars a été ponctué de belles journées au nord mais aussi de fortes pluies dans le sud de l'Hexagone. Le mois d'avril va commencer avec une semaine printanière : soleil et douceur sont au rendez-vous. Le temps pourrait devenir plus mitigé à partir du week-end suivant, mais "à ce jour, il n'y a pas de signal d'une franche dégradation", précise La Chaine Météo. Le temps pourrait se refroidir vers la moitié du mois, avec de probables averses et giboulées plus marquées au sud. Le mois d'avril devrait globalement être plus sec que la normale.

En mai, de nombreux ponts permettront des week-ends prolongés, mais sera-t-il possible de vraiment en profiter ? Rien n'est moins sûr. Dans ses prévisions saisonnières, La Chaine Météo prévoit un temps instable, et de nouveau particulièrement dans le sud. Les températures pourraient aussi peiner à rejoindre les moyennes de saison. "Un mois de mai qui pourrait être assez maussade sur notre pays", résume le site spécialisé.

© La Chaine Météo

Heureusement, un changement de temps est annoncé pour juin, notamment avec l'arrivée de la chaleur et un début de ressenti estival. Les températures pourraient être en moyenne de +1° à +1,5°C au-dessus des moyennes de saison, voire entre 2 et 4 degrés au-dessus sur la moitié nord, avec une anomalie chaude venue de la mer Baltique. Cependant, les précipitations pourront prendre un caractère orageux, notamment dans le sud-ouest.

Globalement sur le trimestre, les températures devraient être +0,5°C à +1°C au-dessus des normales de saison et les précipitations inégalement réparties, avec le sud davantage touché. Une prévision confirmée par Météo-France qui estime qu'un scénario plus chaud que la normale est le plus probable, n'excluant pas quelques épisodes ponctuels plus frais. Le printemps pourrait donc être très changeant. Au vu de l'échéance, la fiabilité des prévisions reste faible et elles seront donc à confirmer.