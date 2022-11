Cardinal Ricard : des aveux volontairement tardifs de l'ex-évêque ? L'abus sexuel prescrit

CARDINAL RICARD. Le cardinal Jean-Pierre Ricard a avoué avoir abusé sexuellement d'une mineure il y a 35 ans, le 7 novembre 2022, soit un an après la fin du délai de prescription prévu pour viol sur mineur. Dans l'Eglise, l'ex-évêque était mandaté pour lutter contre les violences sexuelles.

L'Eglise est de nouveau plongée dans la tourmente. Obligée par les fidèles à plus de transparence et aux révélations sur les violences sexuelles perpétuées par certains hommes de foi, la Conférence des évêques de France organisée à Lourdes le 7 novembre 2022 a levé le voile sur plusieurs abus sexuels et dénoncé leurs auteurs. Parmi eux, Jean-Pierre Ricard, l'ancien archevêque de Bordeaux et homme fort de l'Eglise qui a participé à la lutte contre la pédocriminalité, a lui-même avoué avoir eu une conduite "répréhensible" auprès d'une jeune fille de 14 ans, il y a de plus de trente ans. C'est dans une lettre lue par le président de la CEF, Eric de Moulins-Beaufort, devant l'assemblée que l'aveu concernant l'abus sexuel a été fait.

"Il y a 35 ans, alors que j'étais curé, je me suis conduit de façon répréhensible avec une jeune fille de 14 ans. Mon comportement a nécessairement causé chez cette personne des conséquences graves et durables", a écrit l'ancien évêque aujourd'hui retraité et âgé de 78 ans. Jean-Pierre Ricard a aussi indiqué "ne plus vouloir cacher sa responsabilité" et a précisé avoir "demandé pardon" à sa victime. Les aveux de l'ancien évêque qui a été placé à la tête du diocèse de Bordeaux en 2001 par le pape Jean Paul II ont été accueillis "comme un choc" par la CEF mais aussi par les "diocésains et tous les catholiques de France". Eric de Moulins-Beaufort a rassuré les fidèles en précisant que les aveux de Jean-Pierre Ricard ont "fait l'objet d'un signalement auprès du procureur".

Jean-Pierre Ricard amené en justice pour abus sexuel ?

Les aveux faits par le cardinal Jean-Pierre Ricard le 7 novembre 2022 au travers d'une lettre ont été signalés au procureur selon la Conférence des évêques de France, cela implique que l'homme d'Eglise pourrait être traduit en justice pour ces actes qualifiés "d'abus sexuels" sur une mineure. Mais l'ancien archevêque risque-t-il d'être puni ? On peut en douter. La nature précise des faits n'est pas connue mais s'il s'avère qu'ils sont considérés comme une viol, la prescription jouera en la faveur de l'ancien évêque. Dans les affaires de viols sur mineurs, le délai de prescription prévu par la loi française est de 30 ans à partir de la majorité de la victime. Or selon les aveux de Jean-Pierre Ricard, l'abus a eu lieu en 1987 alors que la jeune fille avait 14 ans, celle-ci a donc atteint la majorité en 1991, soit il y a 31 ans : un an après la fin du délai de prescription pour viol.

La temporalité entre les aveux et la fin de la prescription est telle qu'elle interroge. Jean-Pierre Ricard a-t-il volontairement attendu si longtemps en sachant qu'il ne risquait plus rien aux yeux de la loi ? Impossible de l'affirmer mais force est de constater que la situation est plutôt favorable à l'homme qui dit "ne plus vouloir cacher sa responsabilité" au bout de 35 années.

Le cardinal Ricard, actif contre la pédocriminalité dans l'Eglise

Que Jean-Pierre Ricard reconnaisse à son tour avoir eu un comportement "répréhensible" et avoir abusé sexuellement une jeune fille de 14 ans alors qu'il était curé crée une onde de choc au sein de l'Eglise. Avant ses aveux, le cardinal était connu comme un homme haut placé et chargé de lutter contre les violences sexuelles. Il était même membre du dicastère pour la doctrine de la foi, l'équivalent d'un ministère du Vatican dédié à la prise en charge des questions liées aux violences sexuelles.

11 hommes d'Eglise "mis en cause"

L'abus sexuel sur une personne mineure commis par Jean-Pierre Ricard n'est pas le seul à avoir été révélé lors de la CEF. Au total, onze hommes d'Eglise ont été "mis en cause" devant les tribunaux français ou devant le droit de l'Eglise a précisé Eric de Moulins-Beaufort aux fidèles. Deux autres personnes qui ne font plus partie de l'Eglise sont également sous le coup d'une instruction. Le président a également souligné lors de cette conférence qu'une troisième personne faisait "l'objet d'un signalement au procureur auquel aucune réponse n'a été donnée à ce jour et a reçu du Saint-Siège des mesures de restriction de son ministère". Mgr Michel Santier, l'ex-évêque de Créteil sanctionné en 2021 par le Vatican pour "abus spirituels ayant mené à du voyeurisme sur deux hommes majeurs" a aussi été cité parmi les mis en cause. L'affaire seulement révélée par la presse en octobre 2022 a créé une nouvelle secousse au sein de l'Eglise. Cette dernière révélation ayant poussé les fidèles a exigé de la transparence et des condamnations.