Résultat du brevet 2025 : les premiers résultats dévoilés, toutes les dates et heures par académie

Découvrez les premiers résultats du brevet 2025, dévoilés ce 7 juillet, dont ceux de Corse. Ce jeudi 8 juillet, de nombreuses académies livrent aussi leur verdict, à des heures différentes.

Non. Le diplôme du brevet des collèges mentionne la moyenne finale et la mention obtenue, mais pas le détail des notes.

Le suspense prend très bientôt fin dans l'académie de Corse. Les élèves de 3e de tous les collèges des deux départements corses peuvent se rendre sur leur espace Cyclades pour consulter leurs notes. Et depuis cette page, dès promulgation officielle des résultats, les listes des admis seront aussi disponibles et consultables en un clic. Un peu de patience, c'est bientôt là !

La publication se fait en une seule vague par académie : tous les résultats de l'académie sont mis en ligne à la même heure le jour prévu. Il n’y a donc pas de publication au fil de l’eau. Cependant, comme chaque académie choisit sa propre date (entre le 7 et le 11 juillet 2025), les résultats peuvent varier de plusieurs jours selon les régions.

Oui. L’académie fixe une date unique de publication pour tous ses établissements, avec une heure officielle de mise en ligne et d’affichage simultanés. Ce fonctionnement vise à garantir l’égalité de traitement des élèves et éviter des fuites localisées.

Le DNB 2025 série professionnelle est adapté aux élèves en SEGPA ou voie pro, mais n'empêche pas, en théorie, une poursuite dans un autre cursus. Toutefois, ce sont surtout les conseils de classe et les notes annuelles qui guident les décisions d’orientation, pas uniquement la série du DNB.

Les services du ministère de l'Education nationale ont publié les listes des admis au brevet des collèges ! C'est en ligne et disponible sur notre site, n'attendez pas si vous êtes concerné, rendez-vous sur la page des résultats du brevet 2025 dans l'académie de Corse .

C'est une information importante : si un élève a été absent à une épreuve obligatoire sans justification médicale ou administrative acceptée, il est automatiquement considéré comme non admis, et aucun résultat du brevet 2025 ne sera publié. Il peut toutefois demander une session de remplacement dans certains cas, mais cela retarde la publication.

Voici le calendrier détaillé des résultats du brevet 2025, académie par académie. Les notes sont transmises aux candidats dans les centres d'examen ou sur Internet, dans leur espace dédié, entre le 7 juillet et le 10 juillet 2025.

Oui. Le DNB repose pour moitié sur le socle commun, et pour l’autre moitié sur les épreuves finales. Il est donc possible de ne pas obtenir le brevet 2025 si l’élève n’a pas validé le socle comme il se doit, même avec des notes correctes aux épreuves écrites. Bien souvent, dans ce cas, un redoublement est suggéré.

Non. Il n’existe qu’une session annuelle du brevet en juin. Il n’y a pas de session de rattrapage en juillet ou en septembre. En cas d’échec, l’élève peut se représenter l’année suivante en tant que candidat libre.

Pour toutes les académies, les résultats du brevet 2025 sont protégés, sur les sites officiels, par une identification via le numéro de candidat (présent sur la convocation) ou les identifiants Cyclades. Cette mesure vise à respecter la vie privée et à éviter la diffusion publique sans consentement, puisque l'on y trouve les notes par matière. D’autres académies publient aussi une liste anonymisée avec initiales ou numéro d’inscription, accessible librement.

Les résultats du diplôme national du brevet 2025 sont diffusés selon le calendrier ci-dessus décidé par chaque académie. Cette carte des résultats permet d'accéder en un clic à la page de résultats d'une académie. Cette carte sera colorée selon les taux de réussite provisoires, visibles au survol, à partir des données fournies par le ministère de l'Education.

Le brevet est noté sur 800 points au total, combinant un contrôle continu et des épreuves de fin d'année. Il faut au moins la moyenne pour décrocher le diplôme, soit un minimum de 400 points. Le contrôle continu est pris en compte dans la notation, mais seulement pour 50% de la note finale pour le brevet 2025. Les épreuves de fin d'année compteront pour le brevet 2025 pour 50% également.

Les épreuves finales du brevet des collèges représentent 50% du barème total du brevet chaque année, notées sur 400 points. Il y a quatre épreuves écrites : le français et les maths sont notés sur 100 alors que l'histoire-géo et les sciences sont évaluées sur 50. Un oral noté sur 100 complète l'examen. Ce dernier consiste en un exposé de 15 minutes divisé en deux parties : 5 minutes de présentation d'un projet travaillé en cours d'année et 10 minutes d'entretien avec le jury. Le projet présenté a été travaillé lors des enseignements pratiques interdisciplinaires ou du stage de troisième en entreprise.

Les trois mentions du brevet des collèges correspondent à différents niveaux de points obtenus au-delà de la moyenne de 400 points sur 800 :

Mention assez bien : plus de 480 points

: plus de 480 points Mention bien : plus de 560 points

: plus de 560 points Mention très bien : plus de 640 points

Des mentions "langue régionale", "série collège, option internationale" et "option franco-allemande" existent également. Plus d'informations à ce sujet sur le site de l'Onisep, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, un établissement public sous tutelle du ministère de l'Éducation.

Les résultats du brevet des collèges en France

L'année dernière, le taux de réussite était de 85,6%. Plus précisément, en série générale, le taux de réussite était de 86,8% et en professionnelle 75,1%. Ces chiffres étaient en nette baisse par rapport à l'année précédente, de 3,5 points.

Avant l'édition précédente du brevet, les recteurs pratiquaient en effet le "correctif académique", ce qui tronquait la véritable note des élèves et l'appréciation des correcteurs. Concrètement, ils avaient la possibilité de gonfler la moyenne des élèves de leur académie pour augmenter le taux de réussite au brevet. Cette année, cela n'était plus possible, les jurys ont donc eu le dernier mot sur les copies.

Année Taux de réussite au brevet - Série générale (%) Taux de réussite au brevet - Série professionnelle (%) 2018 88,1 78,2 2019 87,5 76,1 2020 91,4 83,6 2021 89,0 77,5 2022 88,7 76,4 2023 90,3 78,1 2024 86,8 75,1

Toutes les académies visent un taux de réussite plus élevé que les années précédentes, mais les résultats du Diplôme national du brevet ne sont pas linéairement en progression d'année en année. On note par ailleurs une nette différence de réussite entre les candidats au brevet de la série générale et ceux de la série professionnelle.