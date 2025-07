Résultat du bac 2025 : ça tombe déjà ! Voici les premiers résultats et toutes les dates de publication

Le verdict est déjà tombé pour des candidats au bac général, bac pro et bac techno. Découvrez les premières listes d'admis et à quelle heure les autres résultats du bac 2025 sont donnés ce vendredi 4 juillet.

Résultat du bac de Français L'essentiel Fin du suspense pour des milliers de candidats au baccalauréat ! Les premiers résultats du bac 2025 sont déjà tombés. Ce jeudi 3 juillet, les candidats de l'académie de Mayotte ont pu découvrir le verdict, dans les séries générales, technologiques ou professionnelles.

La grande journée des résultats du bac reste cependant ce vendredi 4 juillet. L'Éducation nationale donne les accès au verdict et aux notes de tous les élèves de métropole et des autres territoires d'outre-mer, à partir de 11h30.

Les résultats du bac sont aussi disponibles dès publication par les académies depuis cette page, gratuitement.

Utilisez le moteur de recherche en tête de cet article pour accéder à un résultat du bac : notre site ne communique par les notes, mais donne le nom des admis par académie avec la mention décrochée.

La rédaction se mobilise pour vous faire suivre l'arrivée des résultats, avec un fil d'actualité en direct ! Les résultats du bac sont publiés le vendredi 4 juillet 2025 à partir de 11h30 très précisément, les heures de publication sont variables selon les académies, mais qu'ils sont tous communiqués le même jour, quelle que soit la filière : bac général, bac techno et bac professionnel, voici les horaires académie par académie : Aix-Marseille : 4 juillet à 13h00

Amiens : 4 juillet 12h30

Besançon : 4 juillet à 12h30

Bordeaux : 4 juillet à 11h30

Clermont-Ferrand : 4 juillet à 13h00

Corse : 4 juillet à 13h00

Créteil : 4 juillet à 12h00

Dijon : 4 juillet à 12h30

Grenoble : 4 juillet à 13h00

Guadeloupe : 4 juillet à 15h00 (heure locale)

Guyane : 4 juillet à 15h00 (heure locale)

La Réunion : 4 juillet à 07h00 (heure locale)

Lille : 4 juillet à 12h30

Limoges : 4 juillet à 11h30

Lyon : 4 juillet à 13h00

Martinique : 4 juillet à 15h00 (heure locale)

Mayotte : 3 juillet à 08h00 (heure locale)

Montpellier : 4 juillet à 13h00

Nancy-Metz : 4 juillet à 12h30

Nantes : 4 juillet à 11h30

Nice : 4 juillet à 13h00

Normandie : 4 juillet à 11h30

Orléans-Tours : 4 juillet à 12h00

Paris : 4 juillet à 12h00

Poitiers : 4 juillet à 11h30

Reims : 4 juillet à 12h30

Rennes : 4 juillet à 11h30

Strasbourg : 4 juillet à 12h30

Toulouse : 4 juillet à 13h00

Versailles : 4 juillet à 12h00

12:07 - Déjà des statistiques sur les résultats du bac 2025 à Mayotte Selon les données transmises par le ministère de l'Education nationale - sur tous les candidats qui ont accepté de faire partie des listes d'admis publiques -, le taux de réussite au bac 2025 est de 86,66% dans l'académie de Mayotte. Ce chiffre est destiné à augmenter, puisque le rattrapage débute demain dans l'archipel. 11:52 - Il est impossible de consulter ses résultats en avance Avis aux plus impatients ! Aucune communication individuelle ou anticipée sur les résultats du bac 2025 n'est autorisée avant l'heure officielle fixée par l'académie. 11:47 - Attention à rester concentré pour les rattrapages du bac Il faut avaler rapidement sa déception si l'on a raté de peu le bac 2025. Les convocations aux oraux de rattrapage sont généralement données le jour même de la publication des résultats : les candidats doivent se présenter dès le lendemain, c'est-à-dire ce vendredi pour les élèves de Mayotte qui ont déjà leurs résultats ! Pour les autres, les épreuves de rattrapage commenceront lundi. 09:12 - Existe-t-il un délai pour demander une rectification d'erreur sur le diplôme ? Oui. En cas d'erreur constatée sur votre diplôme du bac, vous disposez d'un délai de 12 mois maximum pour demander une rectification auprès du rectorat. 09:07 - Pourquoi les résultats du bac 2025 ne sont-ils pas donnés en même temps ? C'est ainsi : les académies organisent elles-mêmes la transmission aux candidats de leurs résultats au bac. Aujourd'hui, ce jeudi matin, Mayotte a été la première académie et demain les autres suivent avec leurs propres horaires, entre 11h30 et 14h essentiellement. En revanche, il faut savoir que bien qu'il y ait une liberté des académies sur le timing, le ministère de l'Education nationale tient à ce que les résultats du bac soient donnés le même jour - exception faite de Mayotte. Tous les candidats peuvent donc accéder à leur résultat ce vendredi. 08:52 - Des résultats du bac 2025 sont-ils déjà en ligne ? Oui, en effet, le verdict est déjà connu pour des milliers de candidats au baccalauréat 2025. L'académie de Mayotte a dévoilé ses résultats au bac 2025, les listes des admis sont disponibles depuis Linternaute.com, depuis cette page, gratuitement. Ce n'est pas vraiment étonnant : Mayotte donne traditionnellement les résultats avant les autres académies de Métropole ou d'Outre-Mer. 08:17 - Les résultats du bac sont-ils accessibles aux employeurs ? Non. Les employeurs ne peuvent pas consulter vos résultats du bac sans votre accord. Vous devez leur fournir une copie du relevé de notes ou du diplôme. 07:25 - Peut-on utiliser les résultats du bac pour candidater à une université à l'étranger ? Oui, c'est tout à fait possible, notamment grâce au relevé de notes traduit ou à l'attestation ENIC-NARIC pour la reconnaissance internationale du diplôme du baccalauréat !

Qui est concerné par ces résultats du bac 2025 ?

Les candidats au baccalauréat 2025 sont répartis entre les séries générales, technologiques et professionnelles. Ils sont un peu plus de 720 000 au total, mais plus de la moitié ont passé le bac général cette année. Voici le détail du nombre de candidats enregistrés par les services du ministère de l'Education nationale.

386 135 candidats pour le baccalauréat général

188 741 candidats pour le baccalauréat professionnel

145 930 candidats pour le baccalauréat technologique

La carte des résultats du bac ci-dessous permet d'accéder en un clic à la page de résultats d'une académie. Cette carte est colorée selon les taux de réussite provisoires, visibles au survol. Ces taux de réussite sont calculés par nos soins à partir des données fournies par le ministère de l'Education*.

Il faut noter que les résultats du bac du second groupe, constitué des élèves ayant passé les oraux de rattrapage, seront communiqués à partir du mardi 8 juillet au jeudi 10 juillet jusqu'à 17h00. Les résultats du bac des candidats passant par la session de septembre seront disponibles à partir de fin septembre 2025.

Les résultats des épreuves anticipées du bac de Français sont communiqués dans la première quinzaine de juillet eux aussi. Leurs horaires de publication sont donnés sur les sites des différentes académies. Les candidats peuvent consulter leur résultat en ligne sur le site de leur académie en se connectant avec leur identifiant personnel. Ils reçoivent également leur relevé de notes par courrier.

Le taux de réussite au baccalauréat 2025 sera-t-il aussi élevé que lors de la précédente édition ? L'année dernière, les résultats étaient spectaculairement bons, avec 96% de réussite pour la voie générale, 90% pour le bac techno et 83% pour le bac pro.

Résultats du bac - Historique Année Taux de réussite au bac général en % Taux de réussite au bac techno en % Taux de réussite au bac pro en % 2024 96.1 90.3 83.4 2023 95.7 89.8 82.8 2022 91.5 80.6 78.7 2021 95 89 82 2020 93.3 89.4 87.4 2019 91.2 88.1 82.3 2018 91.1 88.9 82.6 2017 90.6 90.4 81.5 2016 91.4 90.7 82.4 2015 91.4 90.8 80 2014 90.9 90.7 82.1 2013 91.9 86.4 78.9 2012 89.6 83.2 78.4 2011 88.3 82.5 84 2010 87.3 81.6 86.5 2009 88.8 79.8 87.3 2008 87.9 80.3 77 2007 87.7 79.2 78.4 2006 86.6 77.3 77.3 2005 84 76.2 74.6 2004 82.4 76.9 76.8 2003 83.6 76.7 75.8 2002 80.2 76.8 76.6 2001 79.4 78.1 77.5 2000 79.9 79.1 79.1

Pour rappel, il faut avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 pour décrocher le baccalauréat. Au-delà, certains peuvent obtenir une mention.

Le jury donne une mention au candidat en fonction du nombre de points obtenus par le candidat au bac 2025, qui détermine son résultat et sa moyenne sur 20. Voici tous les résultats au bac 2025 possibles :

Moyenne au moins égale à 18 : admis avec mention très bien avec les félicitations du jury,

Moyenne au moins égale à 16 : admis avec mention très bien,

Moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 : admis avec mention bien,

Moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 : admis avec mention assez bien,

Moyenne au moins égale à 10 et inférieure à 12 : admis,

Moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 : convocation aux épreuves de rattrapage

Moyenne inférieure à 8 : ajournement.

*Chaque candidat doit expressément autoriser en début d'année la publication de son nom sur les sites Internet agréés, via un document signé, pour apparaître dans ces résultats. Tous les candidats au baccalauréat ne figurent donc pas dans nos listes. Les noms des candidats ayant échoué à la première session ou étant soumis au rattrapage sont par ailleurs disponibles seulement à titre individuel.

Il est important d'avoir en tête que les notes de chaque candidat sont complètement confidentielles et qu'à ce titre, elles sont à retrouver sur l'espace Cyclades du site officiel du ministère, en entrant ses identifiant et mot de passe.

Si les résultats du bac sur Internet permettent de savoir directement si on est admis ou non, avec ou sans mention, les prétendants au bac 2025 doivent aussi se rendre en centre d'examen pour récupérer leur diplôme et leur bulletin, ou en savoir plus sur la marche à suivre en cas de rattrapage ou d'échec.