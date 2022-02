"DIRECT. Procès Lelandais : "Je suis le seul responsable", l'accusé se livre"

AFAIRE MAELYS. Nordahl Lelandais répond aux questions de la cour sans opposer de résistance. "Je suis le seul responsable de ce choix de vie et des conséquences qui font que je suis ici aujourd'hui", a admis l'accusé reconnaissant un rythme de vie chaotique.

Sommaire Procès de Nordahl Lelandais en direct

Quelle peine pour Lelandais ?

Affaire Maëlys

Cousines de Lelandais

Affaire Noyer L'essentiel Le procès de Nordahl Lelandais s'est ouvert lundi 31 janvier, à 10h, aux assises de l'Isère. Pendant trois semaines le tribunal tentera de faire toute la lumière sur le meurtre et l'enlèvement de la petite Maëlys. L'homme est aussi jugé pour les agressions sexuelles sur deux de ses petites cousines alors âgées de 4 et 6 ans.

L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il a déjà été condamné à 20 ans de prison pour le meurtre du caporal Arthur Noyer.

"Je suis le seul responsable de ce choix de vie et des conséquences qui font que je suis ici aujourd'hui. Avec le travail (psychologique) que j'ai fait en prison, j'ai compris beaucoup de choses", a admis Nordahl Lelandais, ce 2 février lors de son audition devant la cour.

A l'issue de la première matinée d'audience, Nordahl Lelandais a souhaité s'adresser aux parents de Maëlys pour présenter ses excuses : "Je tiens à présenter mes excuses à la famille De Araujo. J'ai bien donné la mort à Maëlys. Je ne voulais pas lui donner la mort. Je m'expliquerai sur les faits au cours de l'audience". L'accusé adopte le même comportement que lors du procès pour le meurtre d'Arthur Noyer.

La famille et les proches de Nordahl Lelandais ont témoigné et abordé la vie personnelle et intime de l'accusé. Le frère de l'ancien maitre-chien, Sven Lelandais, et d'anciens amis ont à plusieurs reprises demandé à Nordahl Lelandais de dire la vérité sur le meurtre de Maëlys.

16:15 - "Je disais n'importe quoi, pour me donner une image" Après son départ de l'armée, Nordahl Lelandais invente des histoires "traumatisantes" et raconte qu'il a fait partie de la Légion étrangère ou qu'il est parti en mission à l'étranger pour "se vanter". "Je disais n'importe quoi, pour me donner une image. J'ai été bête", confesse l'accusé. 16:03 - La succession d'échecs professionnels de Nordahl Lelandais Nordahl Lelandais a été condamné une première fois par la justice, en 2009, à un an de prison ferme pour avoir incendié un restaurant, il a finalement effectué sa peine sous bracelet électronique. Après avoir mentionné ce premier rapport avec la justice, elle interroge l'accusé sur les emplois qu'il a occupé. Le trentenaire a été ambulancier, a ouvert son entreprise de dressage canin, et a travaillé chez son oncle dans le dressage canin mais toutes les expériences ont été des échecs : Nordahl Lelandais a soit abandonné, soit été renvoyé. Sur son passage dans l'armée, la présidente remarque que les "états de service étaient plutôt bons au début, cela se dégrade par la suite." L'accusé a été réformé P4, pour inadaptation à la vie militaire. 15:36 - Addiction, crise d'angoisse, agoraphobie.. Les troubles de Nordahl Lelandais La consommation très régulière de cannabis a eu des conséquences psychiques sur son esprit estime Nordahl Lelandais : "Pour moi le cannabis ce n'est pas une drogue douce. C'est une drogue dure, très dure. (...) Ca provoque des symptômes chez certaines personnes qui ne sont pas bons du tout." En plus de son addiction, l'accusé dit avoir fait des crises d'angoisse après son départ de l'armée et être devenu agoraphobe. Il a consulté dans un centre-médico-psychologique près de chez lui pour se faire soigner. 15:30 - "Je suis le seul responsable des conséquences qui font que je suis ici" Nordahl Lelandais reconnait un rythme de vie chaotique. "Je suis le seul responsable de ce choix de vie et des conséquences qui font que je suis ici aujourd'hui. Avec le travail (psychologique) que j'ai fait en prison, j'ai compris beaucoup de choses", confie l'accusé. Il explique ne pas avoir écouté les mises en garde de ses amis car il "n'avai[t] pas le droit de montrer à [ses] amis qu'[il] n'allai[t] pas bien." 15:25 - "Pour moi, les femmes, c'était plus des plans sexuels" La présidente interroge maintenant Nordahl Lelandais sur sa vie sexuelle, l'accusé continue de se livrer facilement et dit : "Pour moi, les femmes, c'était plus des plans sexuels. Je m'en excuse. C'était une addiction, je consultais des sites pornos plusieurs heures par jour (...) J'étais con, je ne réfléchissais pas correctement." "Mes journées, c'était dès le matin les sites pornos, un café, une clope" ajoute-t-il. 14:59 - Interrogé sur son parcours scolaire, l'accusé botte en touche La présidente fait la lecture des témoignages de professeurs de Nordahl Lelandais, des fait de tricheries sont rapportés le père de l'accusé avait alors accusait "un acharnement" sur son fils. Un autre enseignant décrit l'accusé comme "sournois, avait réponse à tout, avait un fort aplomb et se justifiait pour tout." Lors du CAP, le patron a viré Nordahl Leladais pour une série de vol. Interrogé sur ces points, l'accusé répond "je ne sais pas", botte en touche ou justifie ses actes par "la crise d'adolescence". Une adolecence pendant laquelle "son père était sévère [et] sa mère couvrait tout. Nordhal était toujours partant pour les petites conneries. Il aimait bien la fumette", selon le témoignage d'un ancien ami. 14:34 - "L'école, c'était pas trop mon truc" Sur son parcours scolaire, Nordahl Lelandais confirme les dires de ses proches sur une scolarité en dent de scie et l'absence de diplôme : il abandonne le collège après avoir redoublé sa quatrième puis s'oriente vers un CAP de mécanique qu'il ne terminera pas. "L'école, c'était pas trop mon truc. Je suis allé au collège du Châtelard, dans la massif des Bauges, pour faire sport-études et biathlon. Mais je ne savais pas que c'était un établissement pour élèves en difficulté", explique-t-il. 14:26 - L'accusé évoque sa relation avec son père Sur ses parents, Nordahl Lelandais raconte : "Du côté de ma mère, c'est une très grande famille. On se réunissait souvent. Du côté de mon père, on se voyait peu. Mes grands-parents paternels ne voulaient pas voir mon père, qui n'était pas un enfant désiré." La relation de l'accusé avec son père est encore floue mais l'accusé indique : "Mon père était un très bon père. On a eu une belle enfance, avec des vacances en Espagne. J'embrassais mon père tous les matins. Mon père était attaché scientifique dans les produits pharmaceutiques. Après, il est tombé malade en 2015. [...] Mon père n'est jamais venu me voir en prison, à cause de sa maladie dégénérative. Ma mère s'en occupait beaucoup." Aujourd'hui, le père de Nordahl Lelandais est décédé. 14:21 - La parole est donnée à Nordahl Lelandais L'audience a repris. Après avoir entendu les témoignages d'une enquêtrice de personnalité et des proches de Nordahl Lelandais, l'accusé va pouvoir s'exprimer sur son parcours de vie et s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. 12:05 - L'audience est levée jusqu'à 14h "Je suis une des personnes qui te connait le mieux. Je ne crois pas à tout ce que tu as dit jusqu'ici. La vérité, tu la dois à la famille." dit le témoin en s'adressant à l'accusé. Ces déclarations mettent fin à l'audience qui reprendra à 14h avec l'audition de l'accusé sur les faits qui lui sont reprochés. 11:52 - Le témoin "regrette" d'avois mis sa fille entre les mains de l'accusé Le témoignage de David laisse place aux questions des avocats. Me Rémond, avocate des familles des petites cousines de Nordahl Lelandais demande comment l'accusé se comportait avec les filles du témoin qui répond : "Très bien. Cela lui arrivait d'avoir ma fille de 4 ans sur ses genoux, quand il prenait le café. J'avais totalement confiance en lui. Aujourd'hui, je le regrette". L'avocat général s'intéresse à la détention d'armes par l'accusé, David raconte : "Il avait un poing américain dans sa voiture. je ne lui ai jamais demandé pourquoi." 11:11 - L'accusé était "impulsif et "jalousait tout le monde" David dépeint un Nordahl Lelandais comme quelqu'un qui "n'aimait pas l'autorité", d'"impulsif", selon lui il suffisait d'"un petit regard et ça partait au quart de tour". L'accusé était aussi en décalage avec ses amis du fait de son absence de projets et d'attaches : "Il nous voyait tous réussir et il se voyait chez ses parents. Pas de copine, pas de travail, à nous appeler pour aller boire un café alors qu’on était au travail. Il jalousait tout le monde." Pourtant "à aucun moment je ne l’ai vu se remettre en question pour quoi que ce soit", confie le témoin. 11:02 - "Si un jour, on veut se débarrasser d'un corps, faudra le cacher ici" David, un ancien ami de Lelandais est désormais à la barre. Le témoin connait Nordahl Lelandais depuis l'âge de 16 ans, il décrit "quelqu'un de serviable, un super ami" qui aimait être au centre de l'attention. Il précise que l'accusé n'a "jamais eu de vrai projet" et trainait avec un personne "peu fréquentable" avec qui il a brûlé un restaurant. Le témoin poursuit : "Quand la petite a disparu, pour moi, c'était impossible qu'il fasse cela. Mais quand l'enquête a progressé, je suis allé voir les gendarmes pour leur dire ce qu'il m'avait dit un jour. [...] Un jour, on est allé pêcher au fond d'une gorge, difficile d'accès, on a retrouvé un fémur humain. Il m'a dit : "Si un jour, on veut se débarrasser d'un corps, faudra le cacher ici, personne ne le retrouvera." J'ai jamais oublié cette phrase." 10:46 - Nordahl Lelandais "était un bloc, pas d’émotion" décrit Laure La jeune femme fréquentait Nordahl Lelandais au moment du meurtre d'Arthur Noyer. Me Boquet, l'avocat du père de Maëlys essaie de savoir quel était l'état d'esprit de l'accusé à l'époque, la témoin explique : "Je n’ai jamais vu de faille. Il n’a jamais fendu la cuirasse. C’était un bloc, pas d’émotion. Sur le peu de conversations qu’on avait, il était un peu détaché de tout, pas investi dans quoi que ce soit", assure-t-elle. "J'aurais aimé apprendre plus à le connaître mais il ne s'est jamais dévoilé, jamais confié à moi sur quoi que ce soit." Laura avoue ne rien connaître de l'homme avec qui elle partageait une relation : "Je ne savais rien. Je n’avais rien sur lui. Quand je le voyais, c’était le strict minimum. Je ne le connaissais pas." 10:04 - Des ébats sexuels filmés à l'insu de Laure En revenant sur sa relation avec l'accusé, Laure explique que c'était toujours Nordahl Lelandais qui la contactait et qu'ils se voyaient selon les disponibilités du trentenaire. Elle fait état de plusieurs relations intimes mais précise qu'elle a une fois été lors filmée par l'accusé à son insu, il lui avait bandé les yeux pour rejouer une scène du film "50 nuances de Grey" et pimenter leurs rapports. Laure dit être tombée enceinte et avoir avorté : "Ce n'était absolument pas prévu. Il fallait que je fasse un choix entre l’enfant et le diplôme. Comme j’étais seule à prendre la décision, j’ai opté pour le diplôme." LIRE PLUS

Jugé pour le meurtre et l'enlèvement de la petite Maëlys, l'ancien maître-chien encourt en théorie la réclusion criminelle à perpétuité. S'il s'agit de la peine la plus lourde en France elle est toujours assortie d'une période de sureté pouvant aller de 18 à 22 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 22 ans derrière les barreaux la personne condamnée peut demander une allègement de sa peine. Une exception prévue par la loi du 1er février 1994 permet de prononcer la perpétuité incompressible avec une période de sureté qui peut s'étendre sur 30 ans mais Nordahl Lelandais ne risque pas d'être condamné à une telle peine. Seuls quatre cas de figure justifient la perpétuité incompressible, notamment le meurtre d'un mineur de moins de 15 ans s'il s'accompagne "d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie". Or, l'agression sexuelle n'est pas un chef d'accusation retenu contre Nordahl Lelandais, faute de preuves. Une décision des juges que l'avocat de la famille de Maëlys regrette : "Les juges auraient peut-être pu être plus audacieux et envisager d'autres qualifications, je pense notamment à des qualifications liées à des sévices d'ordre sexuels sur la petite Maëlys. Cela n'a pas été leur choix".

Le réquisitoire définitif du parquet de Grenoble concernant l'affaire de la petite Maëlys a été rendu le 19 mars 2021. Les services du Procureur avaient alors écarté la préméditation pour retenir uniquement les charges de meurtre, d'enlèvement et de séquestration de mineure de moins de 15 ans contre Nordahl Lelandais. L'abandon de la circonstance aggravante de la préméditation rend impossible le jugement pour assassinat. Le meurtre avec préméditation est passible de la réclusion criminelle à perpétuité quand le meurtre est puni que trente ans de prison, comme précisé aux articles 221-1 et 221-3 du Code pénal. Or selon Me Rajon, "en droit et compte tenu des qualifications qui ont été retenues par les juges d'instruction, Nordahl Lelandais encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 18 à 22 ans, période de sûreté maximum de 22 ans". Ajouté l'assassinat comme chef d'accusation n'aurait donc pas eu impact sur la peine encourue par l'accusé.

La famille de la victime ne donne pas de crédit aux déclarations de Nordahl Lelandais. "Je ne crois pas à la mort accidentelle de ma fille comme il le dit. Ni à une simple promenade nocturne pour aller voir ses chiens. À 3 heures du matin, on n'enlève pas une enfant pour une promenade, une visite animalière. Il savait très bien ce qu'il allait faire. C'était prémédité", a déclaré Joachim de Araujo, le père de Maëlys dans un entretien au Parisien. L'homme dévasté ne s'attend pas à ce que l'accusé dise la vérité sur la nuit du drame. Pourtant, beaucoup de zones d'ombres entourent encore la mort de Maëlys et le procès a pour but de faire toute la lumière sur cette affaire, notamment sur "la question d'un éventuel mobile sexuel" rapporte Me Rajon. Malgré les doutes de la famille et des enquêteurs, la charge de l'agression sexuelle n'a pas été retenue car l'autopsie menée tardivement n'a pas permis de déterminer si la fillette avait subi des sévices sexuels. Nordahl Lelandais a attendu plusieurs mois pour révéler la localisation du corps de la fillette, enterré sur un site du massif de la Chartreuse, et du fait retardé les examens nécessaires pour connaître les circonstances de la mort de Maëlys. Il est légitime de se poser la question d'une possible agression sexuelle puisque les psychiatres ayant expertisé l'ex maitre-chien ont d'ores et déjà fait état de penchants pédophiles avérés et d'une absence totale de culpabilité. L'enquête a quant à elle permis de découvrir "que quelques heures avant de se présenter comme invité surprise de ce mariage, Nordahl Lelandais a consulté des sites pédopornographiques", comme le rapporte Me Boguet sur France 3.

Les soupçons concernant la potentielle agression sexuelle de Maëlys sont renforcés par d'autres accusations qui portent sur l'ancien militaire et pour lesquelles Nordahl Lelandais sera également jugé devant les Assises de Grenoble : des faits qualifiés d'agressions sexuelles à l'encontre de deux de ses petites cousines, âgées de 4 et 6 ans au moment des faits, et la détention d'images pédopornographiques. Sur cette affaire, Me Carole Rémond, l'avocate de la famille des petites cousines du trentenaire, raconte que l'homme s'est filmé en train d'agresser les deux enfants et précise que "c'est une des composantes de prédateurs sexuels d'une manière générale". Comme argument de défense, l'accusé avait expliqué aux enquêteurs ne plus savoir différencier les femmes adultes des enfants sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne. Malgré l'absence de preuves tangibles, le père de Maëlys, Joachim de Araujo est intimement persuadé que sa fille a été abusée et décrit l'agresseur comme un "quelqu'un de pervers, pédophile". Et d'ajouter : "Il l'a enlevée pour abuser d'elle. Pour moi, Lelandais est un monstre".

"C'est un monstre" ont déclaré à plusieurs reprises les parents de la petite Maëlys et ceux du d'Arthur Noyer. Coupable du meurtre du caporal et accusé de celui de la fillette, Nordahl Lelandais présente une personnalité très particulière et a fait l'objet de plusieurs expertises psychiatriques à la demande de la justice entre avril et mai 2021. Toutes n'aboutissent aux mêmes conclusions mais elles s'accordent pour reconnaître chez le trentenaire une tendance au mensonge et des traits de caractère dangereux pour autrui ou pour lui-même. Plusieurs psychiatres ont également dressé le portrait psychologique de l'ancien maître-chien à la barre lors du procès pour le meurtre d'Arthur Noyer. Un collège d'expert représenté par Patrick Blachère a jugé que Nordahl Lelandais est atteint de "troubles graves de la personnalité antisociale, borderline et narcissique" et que "rien ne permet d'affirmer qu'il ressent de l'empathie". Ces observations permettent aux yeux des experts d'admettre une dangerosité "importante". A contrario, un autre collectif de psychiatres mené par François Danet n'a décelé aucune pathologie mentale chez l'accusé mais un "risque d'envahissement par état dépressif et des idées suicidaires".

Il est en tout cas deux points sur lesquels les experts se sont montrés unanimes, la personnalité "perverse" et "manipulatrice" de Nordahl Lelandais ainsi que sa propension à mentir. "Il est dans la dissimulation. [...] il y a la face extérieure, le Nordahl Lelandais que l'on voit, et celui qu'il est en intérieur, qui n'est pas tout à fait en adéquation. Il peut manipuler, c'est son fonctionnement. Il joue ou se déjoue, il attend que les enquêteurs apportent les preuves (...) Il y a peut-être une forme de jouissance", selon les propos de psychologue Hélène Dubost rapportés dans France 3.

La psychologue et ses confrères se sont aussi penchés sur le parcours de vie sans attache de Nordahl Lelandais et décrivent l'homme "en errance". L'absence d'engagements affectifs de l'accusé aurait conduit à son "instabilité" dans les relations personnelles. "Il consomme des femmes, des hommes, comme s'il avait besoin de se sentir vivant pour éviter de s'effondrer sur le plan narcissique. Il a besoin d'une sorte d'excitation permanente pour se sentir vivant", précise Dr Dubost. Patrick Blachère est plus catégorique et estime que Nordahl Lelandais considère ses relations aux autres comme "utilitaires" : "L'autre semble être soit un objet sexuel, soit quelqu'un qui lui sert d'étai pour exister." Ces derniers propos ont été jugés "subjectifs et relativisables" par l'avocat de l'accusé.

Les enquêtes menées sur l'ancien maître-chien, suspect et désormais accusé dans l'affaire Maëlys, ont permis de résoudre une autre enquête et de trouver le coupable du meurtre du caporal Arthur Noyer dans la nuit du 11 au 12 avril 2017. Le jeune homme de 23 ans passait la soirée avec des camarades du 13ème bataillon de chasseurs alpins dans les bars de Chambéry. Le groupe s'était ensuite rendu dans une boite de nuit de la préfecture savoyarde avant qu'Arthur Noyer sorte de l'établissement et disparaisse. Dans cette affaire Nordahl Lelandais a reconnu avoir pris le caporal en stop à la sortie de la boite de nuit, lequel l'aurait agressé après l'avoir accusé de vouloir lui subtiliser son téléphone portable. Là encore, le trentenaire a attendu plusieurs mois avant d'avouer en mars 2018 avoir provoqué la mort du caporal, mais accidentellement, à la suite d'une bagarre. Lors de son premier procès sur l'affaire Arthur Noyer, Nordahl Lelandais a écopé d'une peine de 20 ans de réclusion qu'il purge au le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier.