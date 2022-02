"Procès Nordahl Lelandais : nouveau revirement, comment il explique la mort de Maëlys"

PROCES LELANDAIS. Nordahl Lelandais a reconnu avoir volontairement frappé et donné la mort à la petite Maëlys, ce 11 février. L'accusé fait désormais marche arrière et donne une nouvelle version des faits.

[Mis à jour le 16 février 2022 à 15h02] Nordahl Lelandais a-t-il volontairement enlevé et tué Maëlys de Araujo ? Au cours de l'enquête et lors du procès devant la cour d'assises de Grenoble l'accusé a défendu plusieurs versions mais un espoir de connaître la vérité est né vendredi 11 février lorsque l'homme a reconnu avoir enlevé et frappé l'enfant. "Quand je donne des coups j'ai l'intention de tuer, oui", avait-il ajouté. Quelques jours plus tard, le 15 février, alors qu'il peut de nouveau s'exprimer devant la cour il nie de nouveau l'enlèvement de Maëlys mais maintient les aveux pour le meurtre. S'il a avoué, Nordahl Lelandais a expliqué son geste par une hallucination et dit avoir vu Arthur Noyer en la petite fille. Les experts en psychologie et en psychiatrie, interrogés à la barre les 14 et 15 février, s'accordent pour reléguer cette hallucination au rang d'affabulation.

L'accusé a pu retracer en détail la soirée du 26 au 27 août 2017 et les jours suivant la mort de Maëlys lors de son audition, vendredi 11 février. Il disait alors avoir frappé Maëlys seulement quelques minutes après leur départ parce qu'elle s'était mise à pleurer contrairement à la dernière version du tueur dans laquelle il justifie les coups pour l'apparition du visage du caporal sur Maëlys. Les experts comme les avocats doutent que l'accusé soit plus prolixe et livre une version claire et cohérente des faits d'ici la fin du procès. La lecture de l'audition de l'ancien codétenu de Nordhal Lelandais, Farid Chabil, représente la dernière chance pour pousser l'accusé à dire la vérité, notamment sur l'éventuelle agression sexuelle de Maëlys. Valérie Blain, la présidente de la cour a lu le témoignage de Farid Chabil dans la matinée du 16 février et il est clairement explicité que Nordahl Lelandais a confié à plusieurs reprise au codétenu avoir violé la fillette et l'avoir tué à cause de ses cris. Interrogé à de multiples reprises sur le viol soupçonné de la petite Maëlys, Nordahl Lelandais est resté ferme et a toujours nié en bloc. L'homme a pourtant reconnu les agressions sexuelles sur ses deux petites cousines et ses penchants pédophiles, accablés par les preuves. Des preuves qui font cruellement défaut dans l'affaire Maëlys, à cause de la dégradation du corps de l'enfant, du nettoyage de la scène de crime par l'accusé et de la dissimulation supposée de faits accablants.

Qu'a avoué Nordahl Lelandais durant le procès ?

Entre des excuses, les promesses d'explications et un récit des faits modifié à chaque témoignage, les aveux de Nordahl Lelandais ne sont pas simples à obtenir durant le procès. Pendant sa dernière audition et jusqu'à l'ouverture du procès, l'accusé soutenait que la mort de Maëlys était un "accident" et qu'il n'avait pas enlevé la fillette. Puis, au cours des audiences, le tueur a progressivement reconnu sa responsabilité jusqu'à avoué, le vendredi 11 février, l'enlèvement le petite fille ainsi que les coups portés à Maëlys avec "l'intention de la tuer". Grâce à ces aveux, la famille de la victime et les avocats ont espéré pouvoir connaître le fin mot de l'histoire mais c'était sans compter sur un nouveau revirement de l'accusé. Le trentenaire est revenu sur l'enlèvement et a assuré que l'enfant est montée de son plein gré dans la voiture. Un point sur lequel Nordahl Lelandais maintient la même version depuis le début de l'enquête est l'absence d'agression sexuelle. L'homme pourtant auteur d'agression de ce genre sur deux de ces petites cousines nie tout mobile sexuel dans l'affaire Maëlys. "On aimerait que je dise que c'est un crime sexuel, mais pas du tout", a-t-il promis au dixième jour du procès.

La parole a été longuement donnée à l'accusé l'après-midi du vendredi 11 février. Pendant une demi-heure il a retracé le soir de l'enlèvement et de la mort de Maëlys de Araujo. Selon lui le premier contact avec Maëlys s'est fait à table lorsque la petite a aperçu la photo de ses chiens sur son téléphone, le deuxième lorsqu'il a renvoyé une balle dans la salle des enfants et le troisième sur le parking pendant que la fillette et un petit garçon blond jouaient dehors. C'est alors que les deux enfants seraient montés dans sa voiture mais ce n'est que plus tard, lorsqu'il part pour récupérer de la cocaïne chez lui que Maëlys souhaite l'accompagner pour voir ses chiens prétextant avoir eu l'accord de ses parents. La situation dégénère quelques minutes plus tard quand l'enfant se met à pleurer et que l'accusé voit le visage d'Arthur Noyer en Maëlys, aussitôt les coups partent, trois ou quatre selon les souvenirs de l'homme. Il avoue le caractère volontaire des coups d'abord avant d'avouer son "intention de lui donner la mort".

Le récit reprend. Il faut attendre quelques minutes avant que l'accusé remarque que l'enfant ne bouge plus. Il prend son pouls et la pense morte, son réflexe est alors de "cacher [son] crime" et de déposer la petite fille au bout d'un chemin de fer. Couvert de quelques traces de sang de Maëlys, Nordahl Lelandais rentre chez lui se changer et se débarrasse des vêtements tachés dans une benne à ordure avant de retourner au mariage pour avoir "un alibi". Il repart rapidement du mariage pour déplacer le corps de l'enfant dans un endroit plus discret, c'est à ce moment là que Maëlys se retrouve dans le coffre de la voiture de l'accusé et laisse une goutte de sang. Le tueur dépose alors la dépouille de Maëlys dans le massif des Chartreuses. Nordahl Lelandais a terminé son récit en assurant une nouvelle fois ne pas avoir agressé la petite fille. "C'est ce qu'il s'est passé. C'est la vérité. On aimerait que je dise que c'est un crime sexuel, mais pas du tout. Je n'étais pas dans cette optique là". L'accusé a réitéré ses excuses à la famille de Maëlys de Araujo.

Après ce monologue, la présidente et les avocats ont insisté sur les contradictions de Nordahl Lelandais entre ses différentes auditions et pointé du doigt la propension à mentir de l'accusé. "Bien sûr que j'ai menti. J'ai dit des choses pour pas dire 'Oui j'ai tué une petite fille'. Je vous l'accorde", a confié l'accusé. Les différents témoignages entendus au cours du procès donnent l'impression que les jours suivant le drame l'homme a tenté de recouvrer une vie normale mais face à la cour, le tueur a pourtant expliqué "ne pas être bien du tout" après la mort de Maëlys. Et d'ajouter que depuis le meurtre d'Arthur Noyer et l'affaire Maëlys, il est "dans tous [ses] états." "Je sais pas comment expliquer. C'est très compliqué. je ne suis pas moi-même."

Le 14 février 2018, après six d'enquête, Nordahl Lelandais a reconnu devant les enquêteurs avoir tué involontairement Maëlys de Araujo. Le procès a d'ailleurs débuté à la cour d'assises de Grenoble, en Isère, par une déclaration de l'accusé aux parents de la petite fille : "Je voudrais leur présenter mes excuses. J'ai donné la mort à Maëlys. Je ne le voulais pas. Je m'expliquerai au cours de l'audience". Malgré le choc créé par les paroles de l'accusé, les parents de Maëlys restent persuadés comme la mort de la fille n'est pas un accident. Ils partagent avec leurs avocats une autre certitude : "un mobile sexuel a dicté la conduite de l'accusé" selon Me Laurent Boguet. Plusieurs fois interrogé sur la question au cours du procès, par ses proches et la famille de la disparue, Nordhal Lelandais continue de nier toute agression sexuelle à l'encontre de la petite Maëlys.

Malgré les doutes de la famille et des enquêteurs, la charge de l'agression sexuelle n'a pas été retenue pour le procès car l'autopsie menée tardivement n'a pas permis de déterminer si la fillette avait subi des sévices sexuels. Nordahl Lelandais a attendu plusieurs mois pour révéler la localisation du corps de la fillette, enterré sur un site du massif de la Chartreuse, et du fait retardé les examens nécessaires pour connaître les circonstances de la mort de Maëlys. Un médecin légiste et d'autres experts sont revenus durant la matinée du vendredi 11 février sur les analyses menées sur le corps de l'enfant. Ils ont de nouveau fait état de l'absence évidente de preuves. Le légiste expliquait que "les examens clés se sont ceux des organes génitaux internes et externes, mais ce sont des organes mous, qui ne résistent pas à la putréfaction. [...] Nous n'avions que les os à examiner. Il n'est pas possible ni d'affirmer, ni d'infirmer la survenue ou pas de ce type de violence."

Son témoignage a tout de même a permis d'éclaircir certains points autour de la mort de la petite Maëlys. Au cours de ses différentes auditions Nordahl Lelandais a plusieurs fois modifié le récit de la nuit du 26 au 27 août 2017 faisant tour à tour mention d'un seul ou de plusieurs coups portés à Maëlys. Il est cependant resté constant en indiquant que le décès de la fillette est survenu rapidement voire immédiatement. Les experts précisent que les trois factures osseuses sur le visage de Maëlys ont pu être provoqués par un ou plusieurs coups, en revanche aucune des hypothèses ne peut conduire à une mort immédiate de l'enfant, il y a donc "une probabilité faible du décès tel que le décrit Nordahl Lelandais". Le légiste met en avant plusieurs hypothèses : un traumatisme crânien, un arrêt cardiaque - peu probable chez une enfant en bonne santé -, une hémorragie, une obstruction des voies aériennes par un débris dentaire ou osseux ou un décès neurologique. Ce dernier scénario est le plus probable selon le légiste mais il implique que plusieurs minutes se soient écoulées entre les coups et le décès, un laps de temps qu'il ne "peut pas quantifier".

Nordahl Lelandais est également jugé devant les Assises de Grenoble pour les agressions sexuelles de deux de ses petites cousines, âgées de 4 et 6 ans au moment des faits, et la détention d'images pédopornographiques. Sur cette affaire, Me Carole Rémond, l'avocate de la famille des petites cousines du trentenaire, raconte que l'homme s'est filmé en train d'agresser les deux enfants et précise que "c'est une des composantes de prédateurs sexuels d'une manière générale". Comme argument de défense, l'accusé avait expliqué aux enquêteurs ne plus savoir différencier les femmes adultes des enfants sous l'emprise de l'alcool et de la cocaïne. Le procès est revenu en longueur sur ces affaires d'agression les 4 et 7 février. Au cours de ces journées, Nordahl Lelandais a expliqué avoir eu « une pulsion », « une attirance » lorsqu’il a vu les fillettes endormies. Il a d’abord pris soin de dire qu’il s’agissait d’une attirance « pour le sexe, pas parce que c'était des enfants ». Mais à la défense fragile de Nordhal Lelandais sur ces agressions, s’ajoutent la découverte d’images pornographiques et pédopornographiques dans les fichiers de son téléphone et de son ordinateur et le relevé de son historique de recherche contenant des sites pornos. Accablé par les preuves, Nordahl Lelandais a fini par reconnaître ses « penchants pédophiles ».

Un téléphone portable "écrasé", Nordahl Lelandais a-t-il dissimulé des preuves ?

Dans l'affaire Maëlys, l'absence de preuve a longtemps retardé l'enquête et l'arrestation de l'accusé. Le manque d'indices incriminants fait encore défaut pour connaître les circonstances de la mort de la petite fille et savoir si elle a été victime d'agression sexuelle avant d'être tuée. Mercredi 9 février, un témoin a fait mention d'un téléphone portable "écrasé" par l'accusé dés sa sortie de la première garde à vue. Nordahl Lelandais aurait insisté : "Faut pas que les flics le retrouvent." Le témoin et proche de l'accusé explique avoir eu le réflexe de jeter le portable dans le lac du Bourget où se trouvaient les deux hommes. L'information lui "sortant de la tête" le témoin n'a fait part aux gendarmes de ce détail que plusieurs jours après les faits. La hâte avec laquelle Nordahl Lelandais a voulu se débarrasser du portable a éveillé les soupçons et les avocats ont cherché à savoir ce que contenait l'objet.

L'accusé a expliqué avoir "subtilisé" le téléphone lors d'une soirée en 2016 mais ne s'en être jamais servi car "bloqué". Sur la dissimulation du téléphone Nordahl Lelandais bredouille : "Comme j'avais été convoqué par les gendarmes, je me suis dit qu'ayant un téléphone volé chez moi il fallait mieux que je le jette." La cour s'interroge sur la présence d'images de Maëlys sur ce téléphone, l'accusé ayant déjà filmé ses agressions sexuelles sur ses deux cousines. "Est-ce que vous vous êtes filmé en train de tuer Maëlys ?" "Il y avait combien d'autres petites filles sur ce téléphone ?", a enchainé Me Rémond. Le trentenaire s'est montré ferme dans sa réponse et a assuré ne pas avoir filmé la mort de Maëlys avant de s'agacer : "Je vais le répéter encore une fois, ce téléphone ne fonctionnait pas !"

Plusieurs psychologues et psychiatres ont détaillé l'examen de la personnalité de l'accusé lors de la troisième semaine du procès. Ils décrivent le tueur de la petite Maëlys comme "complexe" et "pervers". Certains comme Magali Ravi appuient sur les dissociations dont souffre l'accusé et expliquent que Nordahl Lelandais "ne se sent pas sujet de son histoire" et "serait victime de lui-même". "Il dit que c'est un monstre qui a tué Maëlys et qu'il aimerait le retrouver pour lui casser la gueule", a ajouté un autre expert faisant allusion aux derniers aveux du trentenaire. Lors de son dernier témoignage, le tueur a finalement reconnu avoir frappé volontairement la fillette avec l'intention de donner la mort mais il explique son geste par une hallucination : l'apparition du visage d'Arthur Noyer sur l'enfant.

Si l'hypothèse de l'état dissociatif était envisagée par les experts appelés à la barre hier, le médecin psychiatre, Patrick Blachère, n'est pas du même avis. "On ne sait plus où on est quand on est dissocié, et après coup on est dans un état de sidération. S'il avait été dans un état dissociatif, il aurait été incapable d'avoir un état aussi adapté, notamment concernant Maëlys", soutient le spécialiste. Il poursuit et explique qu'après une dissociation se suit un "état d'évitement par rapport à tout ce qui vous rappelle les faits" et dans ces conditions Nordahl Lelandais n'aurait pas passé plus de deux heures à nettoyer la scène du crime : sa voiture. "Il n'a pas d'état de sidération anxieuse : il a toujours une explication pour les faits. Ce n'est jamais la même mais il en a toujours une", a ajouté l'expert pour poursuivre son argumentaire avant de conclure : "Pour moi il est pleinement responsable de ses actes." Tous les potentiels troubles psychologiques écartés, les experts maintiennent que la psychopathie de l'accusé est avérée, soit un trouble de la personnalité "caractérisé par le mépris des droits et des règles, la tendance à la duperie et à la manipulation, l'absence de remords, de culpabilité et d'empathie", rapport le Midi Libre.

Là où les experts se rejoignent c'est sur le narcissisme de l'accusé qui le pousse à voir et à user des personnes autour de lui comme des objets. Cette déviance et cette tendance à la manipulation pourrait résulter d'un manque d'affection durant l'enfance et être responsable des agissements de l'homme. "Il se situe dans une très forte dépendance affective. La surenchère des excitations témoigne de son besoin de maintenir un fort niveau de tension, lui permettant de rester en toute-puissance, lui permettant de se situer au dessus des autres, au-dessus du bien et du mal", a détaillé Magali Ravi au sujet de Nordahl Lelandais. Les experts s'accordent aussi sur l'absence évidente d'empathie et de toute forme d'intérêt pour les autres. Les remords exprimés durant le procès traduisent plus une "honte traumatique" et narcissique dû au fait que "toute sa vie secrète a étalée au grand jour" et lui fait perdre son ascendant. Mais si l'ancien maitre-chien ne se sent pas coupable de ce qu'il a fait, il ne présente aucun "plaisir à faire souffrir". Pour Magali Ravi il n'y a chez Nordahl Lelandais "que de l'indifférence. Ni haine, ni amour. La question qui se pose c'est comment il construit des objets (des personnes en face). Un objet n'est pas investi, il est pris et utilisé."

Jugé pour le meurtre et l'enlèvement de la petite Maëlys, l'ancien maître-chien encourt en théorie la réclusion criminelle à perpétuité. S'il s'agit de la peine la plus lourde en France elle est toujours assortie d'une période de sureté pouvant aller de 18 à 22 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 22 ans derrière les barreaux la personne condamnée peut demander une allègement de sa peine. Une exception prévue par la loi du 1er février 1994 permet de prononcer la perpétuité incompressible avec une période de sureté qui peut s'étendre sur 30 ans mais Nordahl Lelandais ne risque pas d'être condamné à une telle peine. Seuls quatre cas de figure justifient la perpétuité incompressible, notamment le meurtre d'un mineur de moins de 15 ans s'il s'accompagne "d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie". Or, l'agression sexuelle n'est pas un chef d'accusation retenu contre Nordahl Lelandais, faute de preuves. Une décision des juges que l'avocat de la famille de Maëlys regrette : "Les juges auraient peut-être pu être plus audacieux et envisager d'autres qualifications, je pense notamment à des qualifications liées à des sévices d'ordre sexuels sur la petite Maëlys. Cela n'a pas été leur choix".

Le réquisitoire définitif du parquet de Grenoble concernant l'affaire de la petite Maëlys a été rendu le 19 mars 2021. Les services du Procureur avaient alors écarté la préméditation pour retenir uniquement les charges de meurtre, d'enlèvement et de séquestration de mineure de moins de 15 ans contre Nordahl Lelandais. L'abandon de la circonstance aggravante de la préméditation rend impossible le jugement pour assassinat. Le meurtre avec préméditation est passible de la réclusion criminelle à perpétuité quand le meurtre est puni que trente ans de prison, comme précisé aux articles 221-1 et 221-3 du Code pénal. Or selon Me Rajon, "en droit et compte tenu des qualifications qui ont été retenues par les juges d'instruction, Nordahl Lelandais encourt une peine de réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 18 à 22 ans, période de sûreté maximum de 22 ans". Ajouté l'assassinat comme chef d'accusation n'aurait donc pas eu impact sur la peine encourue par l'accusé.

C’est anxieuse que la mère de Nordhal Lelandais s’est avancée vers la barre le 31 janvier, jour de l’ouverture du procès de son fils pour le meurtre de la petite Maëlys. Christiane Lelandais a rarement pris la parole publiquement mais elle a témoigné plus d’une heure devant le cour d’assises de l’Isère. La maman a déroulé le récit de l’enfance « calme » de son fils pendant laquelle les seuls faits marquants sont les absences répétées de son mari pour des raisons professionnelles. L’on sait peu de choses sur la femme de 73 ans mais l’amour qu’elle porte pour son fils ne fait nul doute. Elle semble même vouer un culte à l’enfant qu’elle décrit comme capable de « réussir tout ce qu’il entreprend », une déclaration qui jure avec le portrait de l’ex-maitre-chien dressé par tous les autres témoignages. Malgré cet amour, la relation mère-fils se complique quand Nordahl Lelandais entre dans l’adolescence. Elle a alors eu confiance aveugle en son fils mais lui la « fui». La distance s’installe entre eux deux lorsque Nordahl s’engage dans l’armée et dure même une fois le trentenaire de retour au domicile familial. L’écart se creuse davantage en 2015, lorsque le père de Nordahl Lelandais tombe malade. « Je ne pouvais pas me concentrer sur lui. J’avais un mari très très malade. Je passe 24 heures avec lui. J’ai laissé tomber complètement Nordahl », confie avec regret la mère du tueur. A cause de cette distance Christiane Lelandais dit « ne pas avoir vu venir » les changements chez Nordahl jusqu’aux meurtres d’Arthur Noyer et plus tard la disparition de Maëlys.

Depuis qu’il est en détention, Christiane Lelandais va régulièrement voir son fils. Ses sentiments de mère sont toujours présents mais elle aussi remplie d’amertume et avoue que son fils lui « fait honte ». L’affaire Maëlys a brisé la vie de cette femme : « Être la maman de Nordahl Lelandais est une difficulté incommensurable, on est rejeté de partout, on est insulté de partout, je n'ai pas le droit de vivre ». Une difficulté également exprimée par la demi-sœur et le frère de Nordahl Lelandais lors du procès.

L’on sait encore moins de choses sur le père de l’ancien maitre-chien, Jean-Pierre, aujourd’hui décédé. Les relations qu’entretenaient le père et le fils sont encore plus floues que celles que Nordahl Lelandais partage avec sa mère mais l’accusé a plusieurs fois assuré qu’il n’y avait aucune animosité entre eux. S’ils n’étaient pas démonstratifs l’un envers l’autre, ils pouvaient se dire qu’ils s’aimaient, a raconté Nordahl Lelandais. Il assure que les absences prolongées de son père ne sont responsables d’aucune colère à son encontre.

La vie sentimentale de Nordahl Lelandais est mouvementée et marquée par une succession de relations sans engagement affectif. Lors de son procès, il a expliqué voir les femmes comme des « plans sexuels ». La sexualité est un point central dans toutes les relations que le trentenaire entretient avec ses différentes compagnes. Elles sont nombreuses à décrire l’homme avec un fort appétit sexuel et une sexualité débridée. Deux ex-petites amies de Nordahl Lelandais appelées à la barre durant le procès ont indiqué avoir été enceintes de l’ancien maître-chien et toutes les deux ont pris la décision d’avorter. L’une d’entre elles, Anouchka, était la compagne de l’accusé au moment de la mort de Maëlys. Leur relation a duré un peu moins d’un an et a été entrecoupée de nombreuses complications – infidélité de Nordahl Lelandais, découverte des consultations de sites pornos, incarcération de l’homme puis les aveux sur la mort de la petite fille -. Anouchka a précisé que leur relation amoureuse s’est terminée au moment de l’incarcération mais qu’ils échangeaient par téléphone jusqu’à ce que le maître-chien reconnaisse avoir tué Maëlys De Araujo.

En détention Nordahl Lelandais a continué à entretenir des relations avec des femmes rencontrées par correspondance, notamment une qui lors d’une visite en prison lui a fourni des téléphones portables et lui a versé 10 000 euros. Une somme qui sert à « cantiner » selon l’accusé. Depuis, l’accusé est en relation avec une autre femme dont il souhaite taire le nom. Il dit l’avoir rencontrée sur les réseaux sociaux.

"C'est un monstre" ont déclaré à plusieurs reprises les parents de la petite Maëlys et ceux du d'Arthur Noyer. Coupable du meurtre du caporal et accusé de celui de la fillette, Nordahl Lelandais présente une personnalité très particulière et a fait l'objet de plusieurs expertises psychiatriques à la demande de la justice entre avril et mai 2021. Toutes n'aboutissent aux mêmes conclusions mais elles s'accordent pour reconnaître chez le trentenaire une tendance au mensonge et des traits de caractère dangereux pour autrui ou pour lui-même. Plusieurs psychiatres ont également dressé le portrait psychologique de l'ancien maître-chien à la barre lors du procès pour le meurtre d'Arthur Noyer. Un collège d'expert représenté par Patrick Blachère a jugé que Nordahl Lelandais est atteint de "troubles graves de la personnalité antisociale, borderline et narcissique" et que "rien ne permet d'affirmer qu'il ressent de l'empathie". Ces observations permettent aux yeux des experts d'admettre une dangerosité "importante". A contrario, un autre collectif de psychiatres mené par François Danet n'a décelé aucune pathologie mentale chez l'accusé mais un "risque d'envahissement par état dépressif et des idées suicidaires".

Il est en tout cas deux points sur lesquels les experts se sont montrés unanimes, la personnalité "perverse" et "manipulatrice" de Nordahl Lelandais ainsi que sa propension à mentir. "Il est dans la dissimulation. [...] il y a la face extérieure, le Nordahl Lelandais que l'on voit, et celui qu'il est en intérieur, qui n'est pas tout à fait en adéquation. Il peut manipuler, c'est son fonctionnement. Il joue ou se déjoue, il attend que les enquêteurs apportent les preuves (...) Il y a peut-être une forme de jouissance", selon les propos de psychologue Hélène Dubost rapportés dans France 3.

La psychologue et ses confrères se sont aussi penchés sur le parcours de vie sans attache de Nordahl Lelandais et décrivent l'homme "en errance". L'absence d'engagements affectifs de l'accusé aurait conduit à son "instabilité" dans les relations personnelles. "Il consomme des femmes, des hommes, comme s'il avait besoin de se sentir vivant pour éviter de s'effondrer sur le plan narcissique. Il a besoin d'une sorte d'excitation permanente pour se sentir vivant", précise Dr Dubost. Patrick Blachère est plus catégorique et estime que Nordahl Lelandais considère ses relations aux autres comme "utilitaires" : "L'autre semble être soit un objet sexuel, soit quelqu'un qui lui sert d'étai pour exister." Ces derniers propos ont été jugés "subjectifs et relativisables" par l'avocat de l'accusé.

Les enquêtes menées sur l'ancien maître-chien, suspect et désormais accusé dans l'affaire Maëlys, ont permis de résoudre une autre enquête et de trouver le coupable du meurtre du caporal Arthur Noyer dans la nuit du 11 au 12 avril 2017. Le jeune homme de 23 ans passait la soirée avec des camarades du 13ème bataillon de chasseurs alpins dans les bars de Chambéry. Le groupe s'était ensuite rendu dans une boite de nuit de la préfecture savoyarde avant qu'Arthur Noyer sorte de l'établissement et disparaisse. Dans cette affaire Nordahl Lelandais a reconnu avoir pris le caporal en stop à la sortie de la boite de nuit, lequel l'aurait agressé après l'avoir accusé de vouloir lui subtiliser son téléphone portable. Là encore, le trentenaire a attendu plusieurs mois avant d'avouer en mars 2018 avoir provoqué la mort du caporal, mais accidentellement, à la suite d'une bagarre. Lors de son premier procès sur l'affaire Arthur Noyer, Nordahl Lelandais a écopé d'une peine de 20 ans de réclusion qu'il purge au le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier.