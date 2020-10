Prof décapité à Conflans : hommages en France, Jean Castex et Jean-Michel Blanquer présents

11:47 - "Des menaces indirectes" selon Laurent Nuñez

Interrogé par franceinfo, Laurent Nuñez, coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, a souligné que, selon lui, les menaces proférées contre Samuel Paty étaient "indirectes". Le haut fonctionnaire a ajouté : "Il y a des menaces directes d'actes violents qui peuvent être proférées, des menaces directes de passer à l'action contre un individu. Et ça, ça tombe sous le coup de la loi, ça permet évidemment aux forces de l'ordre d'intervenir." Et de poursuivre : "Mais il y a des situations plus insidieuses et qui sont celles que manient l'islam et le séparatisme. Ce sont toujours des menaces indirectes : on va dénoncer des propos qui sont tenus contre le prophète, on les met sur les réseaux sociaux et on désigne l'auteur de ce qui serait à l'origine de cette polémique. Et je crois qu'il nous faut maintenant travailler à la façon de mieux appréhender, de mieux cerner ces menaces indirectes."