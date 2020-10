Attentat à Nice : trois morts dont une femme décapitée, l'auteur arrêté... Bilan et dernières infos

Christian Estrosi considère sur France Info que la France ne met pas en place les moyens nécessaires pour lutter contre le terrorisme. "Les moyens de la paix ne suffisent pas contre l'islamo-fascime", dit-il. Interrogé sur la possibilité qu'il y ait un lien entre cet attentat et les menaces reçues par le chef de l'Etat par des radicaux fanatiques ces derniers jours, le maire de Nice a évoqué le climat délétère entre la France et la Turquie, sans faire de lien pour autant. "Ce que je peux dire, c'est que la France c'est le pays de la liberté, une grande démocratie, nul ne peut juger ce que la presse, les journalistes, les acteurs associatifs peuvent faire. S'attaquer au président de la République, comme le fait M. Erdogan, c'est s'en prendre à la France toute entière".

11:03 - Christian Estrosi : "Tous les Niçois sont terriblement éprouvés"

Chrsitian Estrosi intervient sur France Info : "Je suis sur place parmi les forces de l'ordre et judiciaire. C'est l'émotion d'abord, mes pensées pour les familles des victimes. Tous les Niçois sont terriblement éprouvés. Nous sommes frappés en plein coeur, pas n'importe quel coeur puisqu'il s'agit de la basilique de Nice. Il n'y avait pas de menace particulière. Heureusement qu'il y avait les bornes d'appel d'urgence, que l'on a souvent moquées et les caméras de surveillance", dit-il ajoutant "Il y a à Nice plus d'une cinquantaine de paroisses et d'édifices culturels, ils font tous l'objet d'un vigilance particulière. J'étais sur place quand il a été interpellé. Je l'ai entendu dire "Allah Oukabar", ce qui ne fait aucun doute sur le fait que c'est une attaque de l'islamo-fascisme".