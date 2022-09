"Incendies en Gironde : 1 300 hectares brûlés dans un nouveau feu, 500 personnes évacuées"

INCENDIES GIRONDE. 1 300 hectares de forêt sont partis en fumée ce mardi 13 septembre dans l'incendie qui s'est déclaré à Saumos, en Gironde, hier après-midi. Plus de 500 personnes ont été évacuées tandis que les pompiers continuent de lutter contre les flammes.

[Mis à jour le 13 septembre à 9h00] La Gironde est de nouveau en proie aux flammes. Quelques 1 300 hectares sont partis en fumée selon le dernier bilan de la préfecture publié ce mardi 13 septembre. L'incendie s'est déclenché hier dans l'après-midi à Saumos, une commune du Médoc, et s'est depuis avancé vers Sainte-Hélène. Par mesure de prévention, 540 habitants ont été évacués et relogés dans les communes voisines. Tandis que 340 pompiers se battent contre les flammes depuis la veille sans être encore parvenus à maîtriser l'incendie. Les sapeurs-pompiers peuvent compter sur des soutiens aériens dont deux Canadair, un Dash et trois hélicoptères bombardiers d'eau. Deux colonnes de pompiers supplémentaires sont attendues en renfort dans la journée.

L'incendie de Gironde a continué à progresser dans la nuit et "s'est propagé à une vitesse exceptionnelle en quelques heures" selon le maire de Saumos, Didier Chautard, interrogé par France Bleu Gironde ce mardi matin ajoutant que "les changements de vent ont vraiment déstabilisé les pompiers." Les brises et l'orage de la nuit ont notamment rendu plus difficile l'anticipation des avancées de l'incendie mais les pompiers ont permis de contraindre l'avancée du feu et d'épargner plusieurs habitations même si à Saumos quatre maisons ont été emportées par les flammes. Le travail des soldats du feu est loin d'être terminé puisque l'incendie est toujours en cours et que selon l'édile les vents tournants se lèvent que le commune "commence a être encerclée par les flammes et les pompiers un peu débordés parce que ça prend de tous les côtés." Les pompiers ne jouissent pas des meilleures conditions pour éteindre l'incendie de Gironde avec une météo défavorable, chaude et orageuse, et un feu de tourbe qui peut facilement déclencher des reprises de feu. Selon le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) de Gironde, la situation est "assez virulente". Le sous-préfet de Lesparre-Médoc, Fabrice Thibier doit s'exprimer lors d'un point presse à 10h pour faire le point sur l'évolution de l'incendie de Gironde.

Où se trouve l'incendie en Gironde ?

C'est à Saumos, une commune voisine de Lacanau et aux portes du Médoc, en Gironde, qu'un nouvel incendie s'est déclenché le 12 septembre. Pour l'heure le feu reste concentré près des communes de Saumos mais a "vite pris une grosse surface de la commune" et il grignote des hectares sur la communes de Sainte-Hélène et les hameaux voisins. Surtout le feu est "très proche des maisons" selon l'édile de Saumos.

Quel est le bilan de l'incendie en Gironde ?

L'incendie de Gironde n'a encore fait aucune victime grâce au travail des pompiers qui tentent de maîtriser les flammes depuis les premières heures du sinistre et aux évacuations préventives. Au micro de France Bleu Gironde, le maire de Saumos, Didier Chautard, a expliqué que 90% des 550 habitants de Saumos ont été évacués avant la nuit de lundi à mardi en plus d'une vingtaine de personnes à Sainte-Hélène. Tous ont été relogés dans leur familles ou des logements de fortunes dans les communes environnantes comme Le Porge ou encore Le Temple. L'édile a indiqué sur BFMTV que les autorités "[sont] encore en train de faire évacuer des secteurs" ce mardi matin. Si aucune perte humaine n'est à déplorer, le bilan matériel est un peu plus lourd quoi que minime compte tenu de la proximité entre les flammes et les habitations : quatre maisons ont brûlé.

Quelle est l'origine de l'incendie en Gironde ?

Alors que la Gironde souffrait d'une chaleur écrasante au moment où l'incendie s'est déclenché, le 12 septembre, les premiers éléments de l'enquête semblent indiquer que le feu est "a priori d'origine criminelle" selon les gendarmes girondins. Les investigations se poursuivent pour déterminer les causes de l'incendie mais le maire de Saumos parle d'ores et déjà de trois départs de feu distincts

Plusieurs montres de feu ont frappé le département girondin cet été brûlant près de 30 000 hectares notamment à Landiras, dans le Sud-Gironde, et à La Teste-de-Buch, près du Bassin d'Arcachon. En juillet, les premiers incendies et aussi les plus destructeurs avaient des origines différentes celui de La Teste était accidentel tandis qu'à Landiras la piste criminelle était privilégiée. En août, l'incendie était dû à une reprise du feu de Landiras à cause des incendies de tourbes qui couvent sous terre.