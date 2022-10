Dahbia B. : des photos floues aux vidéos TikTok, comment son visage a été dévoilé

Elles étaient rares ou floutées au lendemain du meurtre de Lola. En une semaine, les photos et les vidéos montrant le visage de Dahbia B., principale suspecte du meurtre de la jeune fille, se sont multipliées dans les médias...

Le Parisien, BFMTV, C8, Cnews et maintenant Le Figaro... Une semaine après le meurtre sordide de Lola, le 14 octobre, à Paris, les photos et vidéos de Dahbia B., la principale suspecte du crime, ont afflué dans les médias. Si le visage de la jeune femme de 24 ans, née en Algérie et en situation irrégulière en France, ont très vite circulé sur les réseaux sociaux, ce n'est que le mardi 18 octobre que sa silhouette a vraiment été mise en avant sur les sites de presse en France. Le Parisien publie ce jour là un article en ligne sur la suspecte, indiquant qu'elle avait été placée à l'isolement et sous haute surveillance à la prison de Fresnes.

Sous le titre, la photo en pleine largeur montre Dahbia B., visiblement prise par la vidéosurveillance, au moment où elle pénétrait dans l'immeuble de la jeune fille. A ce stade, l'image est de mauvaise qualité, le visage flouté. Quant à son origine, elle n'est pas difficile à déterminer : le cliché avait en réalité été posté par la mère de Lola dans un appel désespéré sur Facebook, le soir de sa disparition...

Lire aussi

Le visage de Dahbia B. dévoilé en 48 heures

Après ce précédent, l'image de Dahbia B. va être abondamment reprise à la télévision, en particulier sur les chaînes d'info en continu. Dans un reportage sur l'enquête, BFMTV reproduit par exemple le même cliché de vidéosurveillance le 20 octobre. TF1 va aussi afficher l'image dans ses reportages. Toujours flouté ce jour là, le visage de Dahbia B. va peu à peu se dévoiler sous des traits bien plus nets au grand public.

Car ce jeudi 20 octobre 2022 toujours, Le Parisien dévoile une autre image, plus claire mais aussi plus intrigante. Le journal, qui se penche dans une nouvelle investigation sur la famille de Dahbia B., publie cette fois un cliché non sourcé, montrant le visage d'une jeune femme visiblement retouché, comme sorti tout droit d'un film d'animation ou d'un jeu vidéo. La photo est créditée "D.R.", pour "droits réservés". Aucune information supplémentaire ne sera livrée sur sa provenance, si bien que l'origine de l'image est encore difficile à établir aujourd'hui et le cliché toujours énigmatique.

Des vidéos extraites de TikTok

La télévision ne va pas manquer, encore une fois, d'embrayer. Le 20 octobre, sur BFMTV, le journaliste Alain Marshall introduit de nouvelles images de Dahbia B., estimant que "derrière ce prénom, on peut désormais mettre un visage puisque sur les réseaux sociaux, tout le monde se filme". Cette fois, les images sont clairement sourcées comme issues des réseaux sociaux et aucun floutage n'est plus appliqué. Dans TPMP le soir même, Cyril Hanouna, les reproduit à l'écran au cours d'un vrai faux débat. "Est-ce que les familles ont envie de voir le visage de cette principale suspecte ?", va s'interroger l'animateur fétiche de C8, le visage plus préoccupé que jamais. La réponse sera vite trouvée. Après un tour de table expéditif de ses chroniqueurs, quatre autres images vont être divulguées (capture ci-dessus), montrant parfois des visages très dissemblables, sans que cela n'émeuve personne sur le plateau.

Ce vendredi, c'est CNews, l'autre chaîne de télévision du groupe Vivendi/Bolloré qui, dans un extrait consacré au "profil de la suspecte", va encore diffuser des vidéos issues des réseaux sociaux de Dahbia B., aujourd'hui bloqués. Au même moment ou presque, Le Figaro, qui a pu explorer le compte TikTok de la jeune femme (depuis suspendu), va publier sur son site Internet un article qui va montrer encore de nouvelles captures.