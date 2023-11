Mort de Thomas à Crépol : la version des suspects va à l'encontre des premiers témoignages

Alors que les obsèques de Thomas ont lieu ce vendredi 24 novembre, l'enquête se poursuit. Certains suspects de l'attaque de Crépol, encore en garde à vue, ont donné leur version des faits.

Les neufs suspects de l'attaque de Crépol sont toujours en garde à vue ce vendredi 24 novembre, jour des obsèques de Thomas. Tous ont été interpellés le mardi 21 novembre dans le cadre de l'enquête pour "meurtre" et "tentatives de meurtre en bande organisée" ouverte après la mort de Thomas au bal du village de la Drôme, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 novembre.

L'un des neuf suspects a été "formellement désigné comme auteur du coup de couteau mortel" asséné à Thomas. Selon le parquet de Valence, cet individu de 20 ans est déjà connu des services de police et a été condamné à deux reprises pour des affaires de "recel de vol" et de "port d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D sans motif légitime". L'enquête s'est poursuivie jeudi 23 novembre avec les perquisitions de six habitations de Romans-sur-Isère, dont cinq situées dans la quartier de la Monnaie, a rapporté Le Dauphiné Libéré.

Que s'est-il passé au bal de Crépol ?

L'agression mortelle est survenue dans la nuit du 18 au 19 novembre, alors qu'entre 300 et 400 jeunes s'étaient réunis dans la salle des fêtes de Crépol, dans la Drôme, pour le bal d'hiver. Au cours de la soirée, un groupe d'une dizaine de personnes a interrompu l'événement après avoir blessé un vigile présent à l'entrée de la salle à l'arme blanche. Une bagarre, d'abord qualifiée de "rixe", a eu lieu à la suite de l'intrusion créant un mouvement de panique. Les événements se sont déroulés très rapidement selon les différents témoignages. Dans Le Dauphiné Libéré, un ami de Thomas raconte qu'entre "15 et 20 personnes ont encerclé la salle des fêtes".

Les pompiers sont intervenus aux alentours de 2 heures du matin et ont pris en charge une vingtaine de personnes selon les autorités. Selon le dernier bilan, 16 personnes âgées de 23 à 28 ans ont été blessées et deux se trouvaient en urgence absolue sans engagement du pronostic vital. Thomas, un jeune homme de 16 ans est la seule victime décédée. Il a succombé à ses blessures après avoir reçu un "coup de couteau" au cœur puis à la gorge. La victime de 28 ans, sortie de l'hôpital, raconte sur RTL jeudi 23 novembre "Deux, trois personnes sont arrivées sur moi et c'est là que je me suis fait planter dans le dos. Ça m'a légèrement touché le poumon, ça m'a cassé une côte".

Lors de leur garde à vue, plusieurs suspects ont livré une version nettement différente de celle mise en avant par le parquet et par les témoins. RTL rapporte que selon l'un quatre gardés à vue, les jeunes faisant la fête au bal les ont frappé en premier. Il assure avoir été frappé d'un coup de couteau, et s'appuie sur "un certificat médical" pour en témoigner. Il a assuré que suite à ce gfeste de violence, des amis à lui sont venus les aider, armés de couteaux. RTL indique aussi que l'un des suspects, "présent à la soirée depuis plusieurs heures", aurait subi "des moqueries de la part d'un groupe de rugbymen". Le média pointe des moqueries sur "son physique, notamment ses cheveux longs, et mettant en cause sa virilité".

Des obsèques dans l'émotion

Les obsèques de Thomas se tiennent ce vendredi 24 novembre, à partir de 10 heures, dans la commune de Saint-Donat-sur-l'Herbasse. Le Dauphiné Libéré précise ce vendredi matin que de nombreuses personnes sont présentes à l'église où se déroule la cérémonie. Des chaises et des enceintes ont été installées en dehors de l'église pour que la foule présente puisse assister à la cérémonie.

Jeudi soir, une veillée funèbre a été organisée à l'église de Crépol. Une veillée organisée à l'initiative de la paroisse, mais avec l'accord de la famille. Selon les informations du reporter de BFMTV, plus de 200 personnes se sont réunies, jeudi soir, dont une cinquantaine qui est restée dehors, devant l'église, faute d'avoir une place à l'intérieur. Une veillée qui se voulait "un moment d'espérance, au milieu de la tragédie et de la douleur", selon le père Dominique Fornerod, le curé de la paroisse.

Mercredi, une marche blanche avait été organisée par sa famille à Romans-sur-Isère et avait rassemblé 6 000 personnes. Dans les colonnes de Paris Match, la maman de Thomas a dénoncé l'attaque menée contre son fils et partagé sa douleur : "Ils m'ont enlevé mon Thomas. Tout ça, c'est de la folie furieuse."

Qui sont les agresseurs de l'attaque à Crépol ?

Sur les neufs suspects interpellés, l'un a été identifié comme le principal suspect responsable de la mort de Thomas. Il s'agit d'un homme de nationalité française âgé de 20 ans. Il est "né à Romans-sur-Isère d'une mère également de nationalité française et résidant dans le centre [de Romans-sur-Isère], et non pas au quartier de la Monnaie" comme cela avait pu être supposé dans un premier temps, selon un communiqué du procureur de la République de Valence. Il a déjà été condamné pour recel de vol et pour port d'arme blanche de catégorie D. Surtout, depuis le 25 septembre, il avait interdiction de porter une arme, pendant deux ans.

Concernant les autres suspects, ils sont âgés de 19 à 22 ans, exceptés trois d'entre eux qui sont des mineurs de plus de 16 ans. Parmi eux, aucune condamnation mentionnée dans le casier judiciaire, selon le parquet de Valence dont Le Figaro se fait l'écho. Sur les cinq restant, deux sont âgés de 19 ans. L'un est né à Romans-sur-Isère, l'autre en Italie. Pas de trace de condamnation également dans leur casier. RTL annonce ce vendredi que certains des suspects en garde à vue livre leurs version de l'histoire. L'un d'eux, présent à la soirée avant que celle-ci prenne une tournure tragique, évoque des moqueries subies sur son physique de la part d'un groupe de rugbymen. Une première bagarre aurait alors eu lieu et un autre suspect affirme avoir reçu un coup de couteau. La suite des évènements est dorénavant connue.

On compte également parmi ces cinq restant un homme de 20 ans, né à Romans-sur-Isère, dont le casier judiciaire est un peu plus fourni, avec notamment une condamnation à du travail d'intérêt général "pour une infraction à la législation sur les stupéfiants" et une "amende de composition pénale pour une infraction délictuelle au Code de la route". Un natif de Romans-sur-Isère, âgé, lui, de 21 ans, possède deux mentions de condamnation dans son casier, dont une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire durant deux ans, pour des faits de violences aggravées. Le dernier homme, âgé de 22 ans, a également deux mentions dans son casier judiciaire, dont une condamnation "à de l'emprisonnement avec sursis pour des faits d'outrage et menace à l'encontre de dépositaires de l'autorité publique et conduite d'un véhicule sans permis". Comme pour le jeune homme de 21 ans, la seconde mention fait état d'infraction(s) routière(s).

Tous les suspect semblent se connaître, sept d'entre eux ont été arrêtés vers Toulouse pendant une possible tentative de fuite vers l'Espagne et les deux derniers ont été interpellés à Romans-sur-Isère. D'après plusieurs témoignages, le groupe serait venu "pour en découdre avec les personnes présentes à la soirée". L'avocat de quatre des suspects assure toutefois que ses clients se sont rendus au bal de Crépol pour faire la fête et que la soirée a dégénéré, réfutant ainsi l'hypothèse d'une attaque préméditée.

L'enquête confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Grenoble doit se poursuivre pour déterminer la possible préméditation de l'attaque à Crépol. Les enquêteurs doivent également établir les motivations des suspects. Dans les premiers jours de l'enquête, le procureur de la République confiait au Dauphiné Libéré que "les faits s'apparenteraient à un règlement de comptes".