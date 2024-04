Nouvelle attaque au couteau à Sydney, des chrétiens ciblés

Samedi, une attaque au couteau dans un centre commercial de Sydney a fait plusieurs morts. Ce lundi, c'est une église qui a été visée.

Samedi, une attaque au couteau a ôté la vie à six personnes dans un centre commercial de Sydney. Elle a été perpétrée par un homme atteint d'une maladie mentale, le motif terroriste n'a, à l'heure actuelle, pas été retenu. Alors que la ville est en deuil, un nouveau drame s'est produit dans une église du quartier de Wakeley, plus précisément à la Christ The Good Sheperd Church, ce lundi 15 avril. Selon les autorités locales, l'évêque Mar Mari Emmanuel et plusieurs fidèles ont été poignardés pendant un service religieux.

Selon Le Figaro, qui relate une retransmission en direct, l'agresseur s'est approché de l'autel, a levé le bras droit avant de frapper le prédicateur avec un couteau. Certains fidèles lui sont alors venus en aide alors qu'une scène de panique envahissait l'établissement religieux. Blessées, les jours des victimes ne seraient pas en danger. Elles ont été prises en charge par des ambulanciers avant d'être transférées à l'hôpital. Selon l'AFP, il s'agirait de quatre hommes âgés de 20 à 70 ans, soignés notamment pour des lacérations.

Un homme armé a été interpellé après l'attaque, comme l'ont annoncé les forces de l'ordre sur X. La police est intervenue sur les lieux suite à un appel à 19h10 (heure locale) les informant de l'agression au couteau de plusieurs personnes. L'intervention policière est toujours en cours et les habitants sont invités à éviter la zone. Les motifs de l'attaque restent pour le moment inconnus.