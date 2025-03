Yvelines : une femme poignardée à mort chez elle, son mari avance une piste peu crédible

Une femme de 42 ans a été retrouvée morte par sa fille de 10 ans au domicile familial, situé dans les Yvelines, le jeudi 13 mars. Les circonstances du drame sont floues, mais le mari évoque une hypothèse.

Une famille face à une découverte macabre. Une infirmière de 42 ans a été retrouvée morte à son domicile de Maurepas, dans les Yvelines, le jeudi 13 mars en fin d'après-midi. Le corps, lardé de plusieurs coups de couteaux notamment au niveau de la gorge, a été retrouvé par l'une des enfants de la victime, une fillette de 10 ans, alors qu'elle regagnait le domicile familial avec son père et les deux autres enfants de la fratrie rapporte Le Parisien.

Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade criminelle de Versailles. Le corps de la victime a été conduit à l'institut médico-légal de Garches, dans les Hauts-de-Seine, pour qu'une autopsie puisse avoir lieu. Les circonstances du meurtre sont encore très floues et les enquêteurs ont encore peu d'éléments. Les membres de la famille "ont été entendus comme témoins" après la découverte du corps.

Le mari de l'infirmière tuée a expliqué aux enquêteurs que toute la famille avait quitté le domicile en début d'après-midi pour aller se balader et que son épouse était la seule à être restée sur place. L'infirmière, qui travaille de nuit, aurait souhaité se reposer. Selon ce récit, la victime se trouvait seule dans la logement au moment des faits. Le mari a donc évoqué l'hypothèse d'un cambriolage ayant mal tourné auprès des enquêteurs. "Il raconte que les voisins ont vu la porte de leur appartement ouverte à 15h45", rapporte une source proche de l'affaire au Parisien. Cette piste, qui ne semble pas exclue, ne semble pas non plus être privilégiée : "Les lieux n'étaient pas particulièrement en désordre. Et aucune trace d'effraction n'a été constatée sur les lieux", a ajouté la source policière.

La brigade criminelle de Versailles doit poursuivre les investigations et mener, entre autre, une enquête de voisinage. Elle doit déterminer si et comment des tueurs ont pu pénétrer dans l'appartement et comprendre qui aurait pu vouloir tuer l'infirmière et mère de famille.