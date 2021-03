"Tous Anti-Covid : l'appli bientôt renforcée avec un QR code ?"

TOUS ANTI COVID. Le gouvernement songe à de nouveaux dispositifs numériques pour renforcer la lutte contre la propagation de l'épidémie.

Tous Anti-Covid, l'appli de contact tracing permettant d'être alerté si vous avez croisé une personne contaminée par le coronavirus, pourrait rapidement intégrer un nouveau dispositif. Selon les informations de BFMTV, le gouvernement songe à déployer au sein de l'application un traçage par QR Code ; un décret devrait rapidement être publié par l'exécutif pour officialiser cette modification.

Le but : renforcer la lutte contre la propagation du Covid-19 en transmettant rapidement des informations sur les cas de contamination auquel on peut être exposé. En intégrant le QR code (ce qui pour l'heure n'est pas confirmé), Tous Anti-Covid permettrait à ses utilisateurs de scanner à code à l'entrée de certains établissements : bars, restaurants, musées, lieux de culture, etc. Si une personne étant passé dans ce lieu au même moment se déclare positif au coronavirus dans les jours qui suivent, une alerte est alors envoyée aux autres usagers. BFMTV assure, en s'appuyant sur une source gouvernementale, que les équipes techniques de Tous Anti-Covid envisagent sur plusieurs niveaux d'alerte en fonction de la nature des établissements, en concertation avec Santé publique France et l'UMIH, le syndicat des hôteliers et restaurateurs.

Tous Anti-Covid a été téléchargé en France par près de 13 millions de personnes. L'utilisation d'un QR Code pourrait faciliter considérablement la manière de relayer les informations sur les cas de contaminations.

Lire aussi

Nouveaux cas de covid, taux de positivité des tests, part de la population testée... Linternaute vous propose de consulter gratuitement les données sur l'évolution de l'épidémie dans votre commune. Voir

L'idée de base de Tous Anti-Covid reste la même qu'en juin, quand StopCovid avait été lancée : proposer une appli que chaque Français peut installer sur son téléphone portable, lui permettant d'être alerté s'il a croisé dans les derniers jours une personne qui a depuis été testée positive au Covid-19. Tous Anti-Covid va donc reprendre les bases de StopCovid, avec l'enjeu crucial de séduire plus d'utilisateurs. La nouvelle version de l'application anti-Covid, proposée sur les plateformes Apple (Apple Store) et Androïd (Google Play Store) dès le 22 octobre, a beaucoup changé en façade, mais finalement assez peu techniquement. Le Bluetooth reste le moyen principal de répertorier dans un système centralisé les utilisateurs pour ressortir les connexions entre chacun.

Tous Anti-Covid propose des données actualisées sur le virus. L'appli affiche une page de statistiques nationales mises à jour au quotidien sur la situation du Covid dans le pays. On ne trouve pas en revanche de "carte météo" du Covid, dans laquelle l'utilisateur pourrait se géolocaliser manuellement et ainsi consulter des informations sur la circulation du coronavirus dans la ville, le département ou la région dans lequel il se trouve. Un lien vers une carte de Géodes, service de Santé publique France, est néanmoins proposé. Tous Anti-Covid renvoie aussi vers une carte les centres de dépistage sur une page intitulée "DepistageCovid". Un autre lien sortant vers "MesConseilsCovid", service gouvernemental de recommandations personnalisées pour sa santé et celle de ses proches, est aussi intégré à l'appli.

L'attestation dérogatoire disponible dans Tous Anti-Covid

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Tous Anti-Covid permet de télécharger directement l'attestation dérogatoire de déplacement, nécessaire avec le couvre-feu et les confinements locaux le week-end. Il suffit d'aller tout en bas de la page d'accueil de Tous Anti-Covid et de cliquer sur "Attestation déplacement" pour être envoyé vers l'attestation dérogatoire au format numérique. Il existe deux autres attestations, l'une pour le travail, l'autre pour emmener ses enfants à l'école, toutes sont disponibles sur le site du ministère de l'Intérieur.