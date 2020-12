"Couvre-feu : quelles dérogations ? Quelles règles à Noël ?"

Le confinement prend fin ce mardi et laisse place au couvre-feu, qui sera en vigueur tous les jours, de 20h à 6h, avec une exception pour le soir de Noël. Dérogations, règles, sanctions... Les réponses à toutes les questions.

16:24 - Est-il possible d'aller chercher un proche à la gare ou l'aéroport ? La réponse est oui. Si un proche arrive à la gare ou à l'aéroport au-delà de 20 heures dans les prochaines semaines, il est possible d'aller les chercher. Il vous suffira de vous munir d'une copie du billet d'avion ou de train et de le présenter en cas de contrôle.

15:54 - Pas de couvre-feu en Outre-mer Les territoires ultramarins ne sont pas concernés par le nouveau couvre-feu qui est entrée en vigueur ce mardi 15 décembre. Ces régions peuvent donc recevoir des touristes, qui pourront s’y déplacer sans contrainte d'horaires.

15:19 - Pendant les horaires du couvre-feu, quels voyages possibles ? Une petite subtilité concernant les déplacements sont à noter pendant le couvre-feu. Si les voyages en train et en avion peuvent se faire au-delà de 20 heures, le billet faisant office d'attestation, ce n'est pas le cas des voyages en voiture. Comme l'a précisé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, il convient d'arriver à son lieu de destination avant 20 heures. Toutefois, une certaine tolérance sera observée à l'approche de l'heure fatidique pour les automobilistes se trouvant à quelques kilomètres de l'arrivée.

14:13 - Couvre-feu et Ehpad, qu'est-ce que ça change ? Le passage du confinement au couvre-feu marque une étape significative pour les résidents des Ehpad. Ces derniers sont désormais autorisés à quitter leur établissement pour aller passer les fêtes entouré de leur famille, mais ces sorties restent "encadrées afin de limiter au maximum les risques de rebond épidémique après les fêtes", comme l'a précisé le gouvernement, qui insiste sur la nécessité d'être particulièrement vigilant au respect des gestes barrières. Au sein des Ehpad, les possibilités de visite sont étendues, que ce soit en nombre de visiteurs ou en durée passée avec les résidents, cela afin de "permettre aux familles de se retrouver dans des conditions plus conviviales".

13:17 - Quid de la pratique du sport ? Il sera toujours possible de pratiquer son sport en extérieur pendant le couvre-feu, avec par exemple la possibilité de faire un footing. En revanche, contrairement au confinement où il n'était pas interdit de le faire au-delà de 20 heures, le couvre-feu impose la pratique du sport en extérieur entre 6 heures du matin et 20 heures le soir. Les mineurs pourront pratiquer le sport en intérieur, dans les gymnases et les piscines, toujours jusqu'à 20 heures.

12:28 - 35 millions d'euros pour la culture pour faire passer le couvre-feu Le couvre-feu généralisé imposé à la culture est très mal vécu par bon nombre d'acteurs de ce milieu, à tel point que des rassemblements ont lieu ce mardi pour protester contre la fermeture prolongée des cinémas, théâtres, musées... En contrepartie, Jean Castex a annoncé ce mardi sur Europe 1 la mise en place d'une rallonge de 35 millions d'euros. "Tout le monde veut travailler et c’est normal, mais nous ne sommes pas sortis de cette deuxième vague. Nous avions planifié en fonction de l’évolution de l’épidémie, une réouverture progressive des différents lieux. L’étape était fixée au 15 décembre. Il se trouve que les résultats ne sont pas au rendez-vous, comme partout en Europe", a détaillé le Premier ministre, expliquant que le 7 janvier prochain, les acteurs du monde de la culture vont "travailler avec la ministre et voir comment, si les conditions épidémiologiques s’améliorent, on pourra à ce moment-là envisager progressivement leur réouverture".

11:47 - Le couvre-feu présent le 31 décembre S'il ne sera pas en vigueur pour la soirée et la nuit du 24 décembre afin de permettre aux Français de fêter Noël, le couvre-feu sera bien effectif le 31 décembre pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Ce dernier "concentre tous les ingrédients d’un rebond épidémique", avait rappelé Jean Castex. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a également annoncé qu'il n'y aura "pas de consignes d'indulgence" et que les contrôles seront "renforcés".

11:05 - "Un crève-cœur de fermer les restaurants" Jean Castex était invité ce mardi dans la matinale d'Europe 1. Conscient de la fronde du milieu de la restauration, face à l'impossibilité de rouvrir malgré le passage du confinement au couvre-feu, le Premier ministre a malgré tout jugé "nécessaire" ce prolongement de fermeture. "C'est un crève-cœur de fermer les restaurants mais c'est nécessaire", rappelant qu'"on ne peut pas garantir la réouverture le 20 janvier". "Ca va dépendre de la façon dont nous aurons passé la période de fêtes, dont j'ai déjà dit qu'elle pouvait être propice à une circulation accélérée" du virus, a-t-il ajouté.

10:35 - Les restaurants pourront toujours livrer après 20h Malgré le couvre-feu qui démarre ce mardi et qui va durer au moins jusqu'au 20 janvier, les restaurateurs pourront pratiquer la livraison à domicile notamment via les plateformes Uber Eats, Just Eat ou encore Deliveroo, comme l'avait indiqué le ministère de l'Economie juste après les annonces de Jean Castex jeudi dernier.

10:16 - "Une tolérance pour les absences des élèves jeudi et vendredi" Dans l'interview accordée à Europe 1 ce mardi, Jean Castex a suggéré "une tolérance pour les absences des élèves jeudi et vendredi", afin de limiter les risques de contaminations à Noël, citant les recommandations du Conseil scientifique. Plus généralement, le chef du gouvernement a recommandé de s'auto-confiner huit jours avant les fêtes "si l’on reçoit des personnes vulnérables".

09:36 - La culture, sous couvre-feu, continue de protester Alors que le couvre-feu entre en vigueur ce mardi, le monde de la culture n'a pas pu redémarrer. Jean Castex l'a annoncé la semaine dernière lors d'une conférence de presse, préférant ne pas favoriser les flux de contaminations. Cette décision ne passe pas auprès de tout un pan d'acteur de ce domaine et certains compte bien se faire entendre. La CGT-Spectacle a appelé les salariés du spectacle, du cinéma et de l’audiovisuel à dénoncer la "politique du yoyo du gouvernement", en se rassemblant place de la Bastille, à Paris, ce mardi à midi. Autre événement prévu : un rassemblement prévu devant le théâtre de l'Atelier, dans le quartier de Montmartre, à l'initiative des acteurs Jacques Weber, Audrey Bonnet et François Morel.

09:13 - Peut-on prendre son train après 20h ? Oui, malgré le couvre feu mis en place dès demain, les trains circuleront normalement a indiqué la SNCF. Par conséquent, il est inutile de modifier votre billet de train, ce dernier vaudra de justificatif en plus de l'attestation dérogatoire du couvre-feu qui inclut cette option. Il suffit de cocher la case "déplacements liés à des transits ferroviaires ou aériens pour des déplacements

de longues distances".

08:58 - Les restaurants fermés au-delà du couvre-feu ? Cette possibilité prend de la consistance, après les déclarations, hier, de Bruno Le Maire. Et ce mardi, c'est Jean Castex qui a fait planer la menace d'une poursuite de fermeture des restaurants et bars au-delà du 20 janvier, date prévue de réouverture. Le Premier ministre, invité de Europe 1, a jugé qu'il ne pouvait "pas garantir" que ces établissements "rouvriront le 20 janvier", compte tenu des incertitudes sur l'évolution de la situation sanitaire une fois les fêtes passées.

08:50 - L'interdiction d'ouverture des théâtres ne passe pas De plus en plus d'acteurs du monde du spectacle montent en première ligne dans les médias ces derniers jours pour dénoncer la mesure du couvre-feu qui implique, toujours, la fermeture des salles. Ce mardi matin, alors que la mesure entre en vigueur, Jean-Michel Ribes, sur RTL, s'étonnait par exemple que "les deux plus grands théâtres de la Nation ne sont jamais fermés, l'Assemblée nationale et le Sénat, pas fermés car utiles". "Le monde de la culture ne serait pas utile alors ?", s'est interrogé le directeur du théâtre du Rond-Point, à Paris. Dans le même temps, Jeanne Balibar, actrice, était sur France Inter et osait la comparaison avec le Portugal, où les mesures concernant la culture sont moins strictes. "Je m’envole tout à l’heure pour aller jouer au Portugal, un pays qui n’a jamais fermé ni ses cinémas, ni ses théâtres, ni ses musées, ni même ses restaurants depuis le 1er juin. Ça veut dire qu’on peut parfaitement faire autrement", jugeait-elle.